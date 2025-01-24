24 января 2025, 09:02

«Меня изуродовали». Певице Хофманните перекосило лицо после укола ботокса

Соцсети
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Рэперше Анне Михеевой (Хофманните) перекосило лицо после ботокса. О неудачной косметологической процедуре девушка рассказала в своем Telegram-канале.

Перед новогодними праздниками певица решила улучшить внешний вид и отправилась на прием к косметологу в Санкт-Петербурге. Специалист провела ей инъекцию ботокса в лицо.

Однако процедура прошла неправильно. Сразу после визита к врачу у Хофманниты начались сильные болевые ощущения и деформировалось лицо. По словам рэперши, восстановление займет около четырех месяцев.

«Лучше пока что стало на десять процентов. Ничего ужаснее со мной не случалось. Депрессия и испорченный Новый год и новогодние праздники, вместо прогулок и других развлечений я занята лечением данной проблемы, <…> на здоровье, речь и мой диалект это тоже повлияло. <…> Меня изуродовали», - пожаловалась певица.

Своих подписчиц Хофманнита призвала не повторять ее плачевный опыт и всегда проверять дипломы врача и лицензии на препараты, которые он использует во время процедуры.

Ранее пациентка частной клиники на Рубцовской набережной Москвы умерла во время косметической процедуры. В ведомстве уточнили, что в ходе манипуляций медицинского работника пациентка пожаловалась на резкое ухудшение состояния, а после скончалась.

Санкт-Петербург Врачи Красота
23 января 2025, 23:45
Стал известен гонорар Юры Борисова
РИА «Новости»
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Российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за блистательную роль в «Аноре». Выдвижение на престижную награду значительно поднимет стоимость работы артиста — источник 360.ru рассказал, сколько стоила смена Борисова месяц назад и насколько теперь могут вырасти его гонорары.

Роль в «Аноре» принесла Борисову вполне заслуженную славу. Помимо «Оскара», артиста номинировали на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Цены, по данным собеседника 360.ru, зависят от нескольких факторов. Прежде всего от самого проекта и количества съемочных дней.

В индустрии о Юре Борисове отзываются как об адекватном и талантливом человеке - он подходит к проектам серьезно.

«Он не снимается в нескольких проектах сразу, что большая редкость для всех актеров. И читает не только свои сцены, но и полностью сценарий, когда дело до работы доходит», - добавил источник.

«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», - отметил источник.

По его словам, после номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.

Работа Актеры Премия «Оскар» Артисты Юра Борисов
23 января 2025, 08:57
Родные Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении дела после его суицида
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Родные баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, обжалуют отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели спортсмена. Об этом рассказала юрист Екатерина Гордон в беседе с РИА «Новости».

«Отказ будет обжалован», - заявила она.

До этого Гордон сообщила, что правоохранительные органы отказались возбуждать дело. Причиной такого решения могли стать процессуальные сроки.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев выразил мнение, что спортсмен мог свести счеты с жизнью, потому что у него были доказательства измен Седоковой. Также все его имущество принадлежало бывшей супруге. Баскетболист мог остаться без денег и поддержки.

Сестра Тиммы отмечала, что Седокова предложила оплатить похороны спортсмена, при этом денег так и не отправила. Кроме того, по ее словам, певица связалась с американским банком и заявила, что является законным распорядителем счетов спортсмена.

Спортсмены Уголовное дело Банки Деньги Анна Седокова
23 января 2025, 05:01
Уголовное дело по факту смерти баскетболиста Тиммы возбуждать не будут
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Екатерина Гордон.

«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», - рассказала она, добавив, что причиной отказа могли стать процессуальные сроки.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев предположил, что причиной смерти баскетболиста могло стать то, что у Яниса были доказательства измен Анны Седоковой. К тому же все его имущество принадлежало жене. Пугачев не исключил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат.

Сестра Тиммы сообщила, что Седокова предложила оплатить похороны своего бывшего мужа, но денег так и не перевела.

Спортсмены Уголовное дело Баскетбол Отношения Деньги Анна Седокова
23 января 2025, 04:56
Стало известно об ультиматуме, который Седокова предъявила Тимме
РИА «Новости»
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Отец покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис заявил, что его бывшая жена Анна Седокова однажды предъявила спортсмену ультиматум, заставив его выбирать между ней и его собственной матерью. Его слова привело издание Starhit.ru.

Райтис Тимма рассказал, что, когда пара ссорилась в общественных сетях, ему казалось, что это некий пиар-ход, нацеленный на увеличение подписчиков и соответственно дохода. Но на деле оказалось, что ссоры происходили по-настоящему.

«Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке. Анна тогда сказала ему: „Либо мама, либо я“», - поделился отец баскетболиста.

По его словам, тогда Янису пришлось переехать в гостиницу после этой ссоры с Седоковой, и тогда он начал понимать, что у пары «не совсем все хорошо».

Ранее появилась информация, что выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Латвии, отличаются от результатов обследования тела в России. По словам друга баскетболиста, латвийские судмедэксперты допустили версию о криминальной смерти.

Спортсмены Латвия Доходы Россия Анна Седокова

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