«Мелкие завистники». Тарасова осудила призывающих признать Пугачеву иноагентом
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала людей, которые призывают признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, мелкими завистниками. Такое мнение она выразила в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.
Тарасова выразила недоумение по поводу этого предложения. Она уверена, что инициаторами стали люди, завидующие таланту Пугачевой.
«Это идиотство! Это стыдно! Мелкие завистники, которые сидят во власти», - прокомментировала знаменитый тренер.
Она уважительно отозвалась о Пугачевой, назвав ее выдающейся певицей и человеком, заслуживающим доверия, и подчеркнула, что подобного артиста страна еще не видела.
«У нас лучше никого не было, рядом никого не было, близко никого не было. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать», - добавила Тарасова.
Ранее она также назвала Пугачеву украшением России и одобрительно высказалась об идее снять фильм о карьере и жизни примадонны.
Документальную ленту Собчак решила выпустить к 75-летию артистки.