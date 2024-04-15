15 апреля 2024, 16:59

«Мелкие завистники». Тарасова осудила призывающих признать Пугачеву иноагентом

РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала людей, которые призывают признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, мелкими завистниками. Такое мнение она выразила в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

Тарасова выразила недоумение по поводу этого предложения. Она уверена, что инициаторами стали люди, завидующие таланту Пугачевой.

«Это идиотство! Это стыдно! Мелкие завистники, которые сидят во власти», - прокомментировала знаменитый тренер.

Она уважительно отозвалась о Пугачевой, назвав ее выдающейся певицей и человеком, заслуживающим доверия, и подчеркнула, что подобного артиста страна еще не видела.

«У нас лучше никого не было, рядом никого не было, близко никого не было. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать», - добавила Тарасова.

Ранее она также назвала Пугачеву украшением России и одобрительно высказалась об идее снять фильм о карьере и жизни примадонны.

Документальную ленту Собчак решила выпустить к 75-летию артистки.

Ксения Собчак Алла Пугачева Татьяна Тарасова Иноагенты
15 апреля 2024, 17:51
Орбакайте показала семейные фото в честь дня рождения Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте в честь дня рождения своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений. Она поделилась ими в своих соцсетях.

Примадонна 15 апреля отмечает свое 75-летие. В честь праздника ее дочь Орбакайте поделилась специально смонтированной видеозаписью - подборкой архивных снимков. На них Орбакайте - маленькая девочка, а Примадонна щеголяет копной рыжих волос.

Певица сопроводила фотографии своей песней «Алла будет петь», выпущенной в прошлом году.

«С днем рождения, мама. Алла будет петь», - написала Орбакайте.

Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Примадонна заказала банкет на 160 человек. После этого она намерена отправиться в тур по Европе и устроить концерт в Израиле.

Соцсети Видео Алла Пугачева Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 17:06
Козловский обратился к Пугачевой в ее 75-летний юбилей
РИА «Новости»
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Актер Данила Козловский поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения во время своего спектакля FRANK. Артист разместил в своем Instagram* видео с теплыми словами в адрес исполнительницы.

На кадрах ролика Козловский обратился к Пугачевой со сцены. Он поздравил примадонну с 75-летием и исполнил ее старый хит «Любовь, похожая на сон».

«Я вас так люблю», - подписал пост Козловский.

Тем временем Пугачева планирует широко отпраздновать свое 75-летие на Кипре. Торжество соберет как минимум 160 человек.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал позднее творчество примадонны видимостью бурной деятельности. По его словам, все песни певицы до композиции «Я плачу» остались незамеченными публикой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 16:51
«Хотел жениться, но пути разошлись». Сын Круга — о личной жизни
Global Look Press
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Сын известного шансонье Михаила Круга 22-летний Александр несколько раз пытался создать крепкие отношения, но пока тщетно. Он рассказал изданию Starhit о неудачах в личной жизни.

По его словам, первую любовь по имени Лиза он встретил в 17 лет. Отношения были недолгими - пара рассталась после девятого класса. Круг отправился в лагерь, где полюбил другую девушку. Вернувшись домой, Александр и Лиза возобновили отношения, но вскоре все равно расстались.

В свой 18-й день рождения сын шансонье представил поклонникам новую избранницу. Александр опубликовал видео, которое создала его девушка - Анастасия Кабаева.

Через два года у Круга появилась уже другая возлюбленная. По словам Александра, с последней пассией он рассчитывал на совместное будущее.

«Я мечтал о семье и хотел жениться, но наши пути с девушкой разошлись», - признался он.

Ранее Александр Круг увеличил стоимость концертов примерно вдвое. Теперь выступление сына известного шансонье обойдется в 700 тысяч рублей.

Концерты Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 16:48
Сальма Хайек показала поклонникам грудь в купальнике
Global Look Press
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Голливудская актриса Сальма Хайек порадовала поклонников фото в купальнике. Она поделилась откровенным снимком в соцсетях.

Снимок актриса сделала во время отдыха на лодке. На опубликованной фотографии 57-летняя Хайек позирует в темно-голубом купальнике с глубоким декольте. Сальма собрала кудрявые волосы в высокий пучок и дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и массивным медальоном.

Ранее телеведущая Алена Водонаева снялась в нижнем белье. Экс-участница проекта «Дом-2» охарактеризовала свою фигуру как «слишком сочную» и заявила о начале похудения. При этом она отметила, что предпочитает достигать результатов за счет сбалансированного питания, массажей и аппаратных процедур.

Отдых Соцсети Актеры Шоу-бизнес

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