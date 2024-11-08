Меладзе взвинтил цену за пение на новогодних корпоративах

По информации источника канала, артист поднял запросы по гонорару на три миллиона рублей и теперь просит 15,5 миллиона за выступления. При этом выступать он готов в любой точке мира с часовой программой, добавил собеседник Shot.

В бытовом плане запросы исполнителя не поменялись - Меладзе готов жить и в четырехзвездочном отеле, из еды требует лишь чай и варенье из черешни. Но перед выходом на сцену артист требует, чтобы в гримерке были две бутылки виски Macallan 12-летней выдержки и кока-кола.

В августе стало известно, что Меладзе вновь захотел выступать в России. Он запланировал организовать юбилейный тур по стране в июне 2025 года в честь своего 60-летия.