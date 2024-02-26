Меладзе разрешил Брежневой петь песни «ВИА Гры»

По информации СМИ, принадлежащая Константину компания «Меладзе мьюзик» принесла ему в прошлом году 19 миллионов рублей. Более того, выручка за год выросла на 2,7 миллиона. Этот лейбл владеет правами на творчество Валерия Меладзе, Веры Брежневой и группы «ВИА Гра».

Выступая на концертах и выкладывая композиции на стриминговые сервисы, артисты позволяют продюсеру зарабатывать. Поэтому, несмотря на развод, он решил сохранить с бывшей женой Брежневой деловые отношения.

Недавно журналистам стало известно, что Брежнева требует от агентов перед своими выступлениями. В ее райдер входят Mercedes S-класса с Wi-Fi, чай с имбирем и полностью черный кабинет за кулисами.