Меладзе прервал гастроли из-за госпитализации отца

Популярный актер театра и кино Федор Добронравов в юности освоил профессию слесаря, а позднее просил своих сыновей не выбирать актерский путь. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» на Пятом канале Лане Шевченко.

Добронравов рассказал, что сам он был слесарем-сборщиком механосборочных работ и никогда не думал, что сможет стать артистом. При этом он всегда мечтал об актерской карьере, но не предполагал, что его желание может сбыться.

«Наверное, детская мечта была настолько сильна, что вот я сейчас сижу здесь - народный артист. <…> И детей, когда выросли, я тоже попытался отговорить - и Ванюшку, и Витюшку (актеры театра и кино Иван и Виктор Добронравовы - прим. ред.)», - отметил народный артист РФ.

Ранее Федор Добронравов рассказал о том, что в 2018 году перенес инсульт.

По словам актера, с тех пор он радуется каждому прожитому дню. Также артист добавил, что все, чего добился, - «это заслуга жены».

Популярный актер театра и кино Федор Добронравов в юности освоил профессию слесаря, а позднее просил своих сыновей не выбирать актерский путь. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана - спрошу!» на Пятом канале Лане Шевченко.