05 января 2024, 02:39

Меладзе прервал гастроли из-за госпитализации отца

РИА «Новости»
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Певец Валерий Меладзе отменил все предстоящие концерты из-за тяжелой болезни своего отца Шота. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Все ближайшие концерты Меладзе были отменены из-за тяжелого состояния его отца», - написала она.

По словам Собчак, Шота Меладзе отправили в одну из подмосковных клиник из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Пожилой мужчина находится без сознания в реанимации Валерий Меладзе сразу же отменил гастроли и прилетел в Россию, чтобы быть рядом со своим отцом.

Ранее стало известно, что выступление вокалиста Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Москве оценили в 12 миллионов рублей, а его жена и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева потребовала 2,5 миллиона. Появление певицы Аллы Пугачевой на празднике стоило 46 миллионов рублей.

Ксения Собчак Валерий Меладзе
05 января 2024, 01:51
Звезда «Сватов» Добронравов признался, что не хотел видеть сыновей артистами
РИА «Новости»
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Популярный актер театра и кино Федор Добронравов в юности освоил профессию слесаря, а позднее просил своих сыновей не выбирать актерский путь. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» на Пятом канале Лане Шевченко.

Добронравов рассказал, что сам он был слесарем-сборщиком механосборочных работ и никогда не думал, что сможет стать артистом. При этом он всегда мечтал об актерской карьере, но не предполагал, что его желание может сбыться.

«Наверное, детская мечта была настолько сильна, что вот я сейчас сижу здесь - народный артист. <…> И детей, когда выросли, я тоже попытался отговорить - и Ванюшку, и Витюшку (актеры театра и кино Иван и Виктор Добронравовы - прим. ред.)», - отметил народный артист РФ.

Ранее Федор Добронравов рассказал о том, что в 2018 году перенес инсульт.

По словам актера, с тех пор он радуется каждому прожитому дню. Также артист добавил, что все, чего добился, - «это заслуга жены».

Популярный актер театра и кино Федор Добронравов в юности освоил профессию слесаря, а позднее просил своих сыновей не выбирать актерский путь. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана - спрошу!» на Пятом канале Лане Шевченко.

Актеры
04 января 2024, 21:55
Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны» Константин Желдин
Unsplash
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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер возрасте 90 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа.

Причины смерти и подробности о похоронах пока неизвестны. Желдин родился 5 декабря 1993 года в Москве. Он получил актерское образование в Театральное училище имени Щукина.

С 1962 по 1963 года служил в Театре на Малой Бронной, но большую часть жизни актер посвятил Театру на Таганке, где играл с 1966 по 2000 годы. С 2000 года он перешел в театр «Около дома Станиславского».

Наиболее известными кинолентами Желдина стали «Семнадцать мгновений весны, где он сыграл Холтоффа, „Ликвидация“, „Брат 2“, „Казанова“, „Долгое прощание“, „Срок давности“.

Фильмы Театры Актеры Москва
04 января 2024, 21:25
Скончался участник популярной в СССР польской рок-группы Czerwone Gitary
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Гитарист, вокалист и автор песен Аркадиуш Малиновский умер на 49 году жизни. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на польские СМИ.

Музыкант был известен как участник польской рок-группы Czerwone Gitary, популярной в СССР как ВИА «Червоны гитары». Музыкальный коллектив появился в 1966 году и был очень известен в странах Восточной Европы и Советском Союзе. Малиновский играл в группе с 1999 по 2003 годы.

Смерть музыканта подтвердили его коллеги по ансамблю. Причины его кончины неизвестны. Тело Малиновского кремируют, а прах захоронят в четверг, 4 января.

СССР Сериалы Песни Европа Мужчины Актеры
04 января 2024, 21:08
Умер работавший с Высоцким актер Юрий Медведев
РИА «Новости»
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В возрасте 82 года ушел из жизни актер театра, кино и цирка Юрий Медведев. Он работал вместе с Владимиром Высоцким, снимался в кино, играл в Театре на Таганке и даже выступал в Цирке дю Солей. О смерти артиста сообщил портал «Кино-театр».

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года. Он отучился на клоуна в Государственном училище циркового и эстрадного искусства, окончил высшие режиссерские курсы ГИТИС. В 1964 году одновременно с Владимиром Высоцким пришел в Театр на Таганке.

Театральной зарплаты молодым актерам не хватало, так что Медведев вместе Высоцким, Смеховым, Золотухиным и другими коллегами устраивали дополнительные концерты. Вместе с Высоцким и Золотухиным Медведев также снялся в фильме «Единственная». Кроме того, он сыграл в картинах «Мистерия-Буфф» и «Семейное счастье».

После перестройки актер переехал в США. Там в первое время работал таксистом, но позже устроился в знаменитый Цирк дю Солей, с которым гастролировал по всему миру. После окончания цирковой карьеры он вместе с женой жил в городе Карлсбаде в Калифорнии.

США Цирки Кино Театры Актеры

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