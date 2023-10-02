Меган Маркл задумалась о политической карьере

Читайте нас в:

Жена принца Гарри Меган Маркл задумалась над возможностью занять место сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн - 28 сентября конгрессвумен скончалась на 91-м году жизни. О политических планах актрисы написал Daily Mail.

По информации издания, имя Маркл обсуждали в Голливуде как перспективную замену Файнстайн.

«Меган, безусловно, имеет большие шансы, в том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США, это не невозможно. Случались и более сумасшедшие вещи», - заявил источник газеты, близкий к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

Смерть сенатора от Калифорнии дает право губернатору штата выбрать кого-то ей на замену. Вновь назначенный сенатор будет исполнять свои обязанности до следующих выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Американские СМИ еще в 2020 году писали, что Меган Маркл налаживала связи среди высокопоставленных демократов для удовлетворения своих политических амбиций. Причем конечная цель актрисы, по мнению журналистов, - стать президентом США.

Daily Mail сообщило, Маркл никогда не скрывала своих левых политических взглядов и веры в то, что женщины могут изменить мир.

В начале сентября стало известно, что принц Гарри прилетел в Великобританию без жены. Он прибыл для участия в траурных мероприятиях, посвященных первой годовщине смерти королевы Елизаветы II. Меган Маркл в это время осталась в Соединенных Штатах с их двумя детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет.