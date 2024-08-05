Меган Фокс вышла на улицу в провокационном наряде, оголив ягодицы

Актриса вышла на улицу в футболке-оверсайз с надписью «Парни лгут». При этом она не надели ни юбку, ни штанов, поэтому каждое движение звезды обнажало нижнюю часть ее ягодиц.

Свой образ Фокс дополнила высокими черными ботфортами на каблуках, синей сумочкой, серебряным ожерельем в виде чокера и солнцезащитными очками. Ее ничуть не смутили папарацци, пытавшиеся поймать пикантный снимок. Однако пользователи Сети не очень оценили откровенность артистки.

«Пример того, чего не следует делать», «Как ей не стыдно?!», «У тебя трое сыновей, что с тобой не так?» - написали они.

Ранее жена рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори вновь появилась на публике в откровенном наряде. Она вышла на улицу в прозрачном платье-чулке.