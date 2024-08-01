01 августа 2024, 11:32

Меган Фокс разделась для съемок в фильме

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американская актриса Меган Фокс снялась в откровенных сценах в научно-фантастическом триллере «Подчинение» режиссера С. К. Дэйла. Кадрами из трейлера поделилось издание Daily Mail.

Актриса предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном белье черного цвета. Образ украсили яркий макияж с акцентом на губы и распущенные прямые волосы.

Фокс получила роль робота-няни Элис, которая помогает отцу-одиночке в воспитании детей. Спустя время она выходит из строя и начинает уничтожать все на своем пути.

Премьера фильма состоится 13 сентября. Его бюджет составил четыре миллиона евро.

Ранее певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Кадрами из ванной она поделилась в своих социальных сетях.

Трейлеры Фильмы Премьеры
01 августа 2024, 12:35
Кейт Миддлтон удалили опухоль на голове
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон перенесла экстренную операцию по удалению опухоли на голове в подростковом возрасте. Об этом изданию Independent рассказал королевский биограф Роб Джобсон.

«В колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», - поделился он.

Биограф уточнил, что после вмешательства остался трехдюймовый шрам. Кроме того, по его словам, всю жизнь Кейт старалась избегать больниц.

Сейчас Миддлтон борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, как идет ее лечение от рака.

Больницы Королевская семья Британии Рак Кейт Миддлтон
01 августа 2024, 12:02
Леонардо Ди Каприо заподозрили в помолвке с топ-моделью
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Подруга американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская топ-модель Виттория Черетти вышла в свет с большим кольцом в форме сердца на безымянном пальце. Кадры с девушкой опубликовало издание Daily Mail.

Пара наслаждаются роскошным отдыхом в Италии. Журналисты сфотографировали Черетти на яхте с бриллиантовым кольцом на пальце.

При этом издание TMZ со ссылкой на источник сообщило, что пара не помолвлена, а кольцо принадлежит девушке с 2022 года.

Ди Каприо нарушил приписываемое ему правило : он прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет. С Черетти звезда «Титаника» уже встречается около года. Два месяца назад ей исполнилось 26 лет.

Подруга актера не стесняется показывать свое роскошное тело. Недавно она снялась топлес для журнала Pop Magazine.

Отдых Италия Отношения Актеры Леонардо Ди Каприо
01 августа 2024, 10:52
«Знай русских». Бузова отреагировала на попадание в мировой чарт Billboard
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Ольга Бузова отреагировала в своем Telegram-канале на попадание ее трека «Без дел» в мировой чарт Billboard. Композиция расположилась на 48-й строчке еженедельного рейтинга самых популярных песен на платформе TikTok в США.

«Я уже больше суток нахожусь в дороге, и пока я летела, мой трек „Без дел“ оказался в мировом чарте Billboard», - рассказала певица.

Бузова поблагодарила поклонников за поддержку. Она напомнила, что премьера песни состоялась в 2021 году и наконец она попала в мировой чарт.

«То ли еще будет. Знай наших, знай русских», - заключила певица.

В ноябре 2023 года хит певицы Каты Лель «Мой мармеладный» покорил мировые чарты. В рейтинге Spotify песня разместилась на пятой строчке, обогнав композиции таких артистов, как Тейлор Свифт и Канье Уэст.

США Ольга Бузова Песни Рейтинги TikTok
01 августа 2024, 03:19
Нагиев вернется на телеэкраны в новом сериале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны после долгого отсутствия. На канале НТВ анонсировали премьеру нового детективного сериала с его участием.

Нагиев сыграл одну из ролей в детективном фильме «Злые языки», снятом по произведениям нижегородского краеведа Николая Свечина. В нем актер предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, ставшего жертвой покушения на ярмарке.

По сюжету дело о смерти Нефедьева берется раскрыть сотрудник городского сыска, который погрузиться в тайны подпольного мира города. На данным момент «Злые языки» являются единственным проектом с участием Дмитрия Нагиева, в котором он появится в новом сезоне.

В последнее время Нагиев перестал вести проекты на федеральном телевидении. При этом артиста часто видели в Дубае. Там он даже успел сняться в рекламном ролике про недвижимость.

Ранее продюсер и основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал, что за один съемочный день Нагиев получает пять миллионов рублей. При этом актер принимает предложение, если в проекте предусмотрены минимум четыре съемочных дня.

Сериалы Фильмы Актеры Телевидение

Новости по теме