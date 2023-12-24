Матери Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына

По данным журнала, убитая горем женщина едва не потеряла сознание, когда гроб с телом ее сына опускали в землю. На помощь ей пришла бригада медиков, дежуривших на похоронах.

Дмитрия Красилова похоронили в субботу, 23 декабря, на Старом кладбище в Заринске в Алтайском крае рядом с могилой его отца. Накануне прощание с шоуменом состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Траурную церемонию посетили многие знаменитости, в том числе, Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

О смерти Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. МЧС ворвались в жилье танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Дмитрий Красилов прославился после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.