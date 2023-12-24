24 декабря 2023, 00:36

Матери Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына

РИА «Новости»
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Матери актера и танцора Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным журнала, убитая горем женщина едва не потеряла сознание, когда гроб с телом ее сына опускали в землю. На помощь ей пришла бригада медиков, дежуривших на похоронах.

Дмитрия Красилова похоронили в субботу, 23 декабря, на Старом кладбище в Заринске в Алтайском крае рядом с могилой его отца. Накануне прощание с шоуменом состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Траурную церемонию посетили многие знаменитости, в том числе, Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

О смерти Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. МЧС ворвались в жилье танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Дмитрий Красилов прославился после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.

Музыка Актеры Москва 2023
23 декабря 2023, 22:00
Писатель Гараев рассказал о своем заработке после выхода «Слово пацана»
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Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев заявил, что после выхода одноименного сериала больших сумм не заработал. Писателю даже приходилось просить деньги на сигареты у подписчиков, сообщило издание 116.Ru.

Книгу впервые выпустили в 2020 году. Общий тираж с учетом допечатки составил 12,5 тысячи экземпляров. За три года Гараев заработал, чуть «больше миллиона».

«Прямые роялти с продаж - копеечки, аванс - это да. Но я там кое-какие права продавал, это уже более ощутимо. И вот сейчас заказы с продаж будут уже каким-то образом ощущаться. А так даже иногда стрелял денег через Instagram* на сигареты», - сказал Гараев.

По словам писателя, сейчас издательство планирует переиздать «Слово пацана». От предзаказа книги «цифры уже более интереснее», пояснил он.

Ранее сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заявил, что успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Сериалы Интервью Деньги
23 декабря 2023, 21:48
Умер актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила в социальных сетях его коллега и подруга Екатерина Соломатина.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - написала актриса.

Соломатина назвала Черных своим творческим братом. По ее словам, во время учебы педагоги их всех сделали родными. Она призналась, что будет по нему скучать и попросила оберегать их.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera с 2003 года, играл в спектаклях московского Театра.doc.

Он снимался в сериалах, в том числе в «Сыщиках», «Глухаре» и «Ищейке», но только один раз ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Помимо работы в театре и кино он занимался озвучиванием кинофильмов и мультфильмов. Именно Черных стал официальным голосом Энтони Мака, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Смертность Кино Актеры
23 декабря 2023, 21:46
Киркорова предложили лишить звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы, зампред комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

Шолохов выразил уверенность, это эпатажные выходки Киркорова говорят о том, что он не достоит звания народного артиста.

«Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», - сказал депутат.

По мнению парламентария, подобные поступки недопустимы для любого гражданина России, который сопереживает своей стране.

Ранее Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал заявление в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста. По мнению общественника, полупрозрачный наряд певца на вечеринке Ивлеевой не соответствует этому званию.

В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский объяснил нападки на певца его популярностью и усомнился в юридической возможности лишить его регалий.

Кадры вечеринки Насти Ивлеевой разошлись по соцсетям и возмутили политиков и общественников. Дресс-код мероприятия обозначался как «почти голый» и многие знаменитости выполнили это требование. Например, рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился на празднике в одном носке, надетом на половой орган. Позже суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Праздники Филипп Киркоров Соцсети Депутаты Россия Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 21:42
Собчак отказали в интервью после «голой» Ивлеевой
РИА «Новости»
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Режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с журналисткой Ксенией Собчак после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом он сообщил в Instagram*.

Интервью планировалось провести в феврале 2024 года. По словам Андреасяна, он больше не хочет быть рядом с Собчак после того, как она поддержала и посетила мероприятие Ивлеевой.

Кинематографист отметил, что «вседозволенность» не является частью свободы и счастья. О себе Андреасян высказался как о скучном человеке, который хотел бы постареть «достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками».

Некоторые представители «богемы» не совсем понимают, что происходит в мире, указал режиссер. По его мнению, даже если не брать тему СВО, любой известный артист является лицом своей семьи и государства.

Блогер Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском баре Mutabor. Мероприятие, где дресс-код заключался в минимуме одежды, посетили многие известные персоны, в числе которых была и Ксения Собчак.

Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ** в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки Ивлеевой, размещенных в Сети. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду, что «МВД также не останется в стороне».

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Ксения Собчак Блогеры Анастасия Ивлеева Москва 2023

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