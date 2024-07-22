22 июля 2024, 02:39

Мать Заворотнюк сняла траур и уехала из Москвы

РИА «Новости»
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Мама звезды сериала «Моя прекрасная няня» Валентина Заворотнюк уехала из Москвы на свою малую родину. Дочь актрисы Анна показала кадры из поездки на своей странице в социальной сети Instagram*.

Бабушка с внучкой отправились в село Перевоз в Нижегородской области. Там они не только гуляли, но и устроили фотосессию в поле.

«Совершили семейное путешествие на родину моей любимой бабушки. Побывали в ее родной деревне Заключная и даже нашли тот самый домик, где она провела свое детство», - написала Анна.

Мама и дочь Анастасии Заворотнюк побывали в гостях у родственников, которые устроили им теплый прием. Анна отметила, что овощи и фрукты они выращивали самостоятельно.

Звезда «Прекрасной няни» умерла в ночь на 30 мая. Смерть наступила после долгой борьбы с глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

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Сериалы Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июля 2024, 01:23
Нарколог оценил скандальное выступление Глюкозы в Красноярске
РИА «Новости»
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Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), чье неадекватное поведение во время выступления возмутило жителей Красноярска, могла находиться в состоянии опьянения психоактивными веществами. Об этом RT заявил нарколог Василий Шуров.

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова), чье неадекватное поведение во время выступления возмутило жителей Красноярска, могла находиться в состоянии опьянения психоактивными веществами. Об этом RT заявил нарколог Василий Шуров.

«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», - объяснил врач.

Сама Глюкоза никак не прокомментировала произошедшее, а ее представители не ответили на вопросы журналистов RT.

Ранее зрители поделились впечатлениями от выступления Глюкозы , рассказав, что артистка трогала себя за интимные места, использовала ненормативную лексику, пела невпопад и казалась пьяной.

Продюсер Максим Фадеев также отреагировал, заявив, что после концерта Ионовой обратится в суд, чтобы лишить ее возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом Глюкоза.

Наркотики Концерты Алкоголь Музыка Красноярский край
22 июля 2024, 00:48
Организаторы концерта Глюкозы в Красноярске подадут на нее в суд
РИА «Новости»
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Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям».

Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям».

«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», - отметили организаторы.

Во время бесплатного концерта в честь Дня металлурга в Красноярске Ионова вышла на сцену в неадекватном состоянии. Многие зрители решили, что она выпила. Под конец выступления певица полностью впала в неадекватное состояние, поэтому красноярцы поспешили покинуть концертную площадку.

Продюсер Максим Фадеев резко отреагировал на концерт Ионовой. Он заявил, что подаст иск, который лишит певицу возможности использовать псевдонимом Глюкоза и петь его песни.

Ранее Фадеев официально заявлял, что Наталья Ионова больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Она была лишь приглашенной актрисой, «время которой вышло».

Суд Концерты Песни Максим Фадеев
22 июля 2024, 00:35
Shaman связал выход Байдена из президентской гонки со своим концертом
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отреагировал на новость о снятии американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки в США.  Исполнитель напомнил в Telegram-канале о своем выступлении перед посольством в Москве.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отреагировал на новость о снятии американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки в США. Исполнитель напомнил в Telegram-канале о своем выступлении перед посольством в Москве.

«Родные, мы спели „Я русский“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», - написал он.

Несколько дней назад артист провел сольный митинг-концерт против блокировки YouTube-каналов российских артистов рядом с посольством США в Москве. Shaman вышел к собравшимся с российским флагом в руке. Певца пришли поддержать тысячи поклонников.

Для них он исполнил свои самые известные хиты, а также презентовал новую песню «Душа нараспашку». После выступления исполнитель анонсировал новый концерт на Красной площади.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки. В своем заявлении он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис.

США Концерты Песни Джо Байден Красная площадь Shaman Москва
21 июля 2024, 15:51
«Беспредел нужно прекращать». Фадеев подаст иск к Ионовой после концерта в Красноярске
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев после концерта Натальи Ионовой в Красноярске подаст иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и петь его песни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюкоза», - отметил Фадеев.

Продюсер напомнил, что ранее уже официально заявлял, что певица больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Ионова была всего лишь приглашенной актрисой, поэтому ее время вышло и ее попросили уйти, подчеркнул он.

«Еще попросили уйти и в связи со всевозможными политическими заявлениями и политическими взглядами. Но сегодня то, что произошло в Красноярске, - это переходит все границы», - возмутился он.

Фадеев добавил, что такие ситуации затрагивают его репутацию и музыку, которая в итоге «полоскается в дерьме постоянно вот с этим вот кошмаром».

«Эти перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы решили разработать с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь мою музыку», - предупредил продюсер.

По его мнению, этот «беспредел» нужно прекращать.

Концерты Музыка

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