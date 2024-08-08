Мать детей Дурова объяснила, почему бизнесмен не женился на ней
Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, почему бизнесмен не женился на ней. Об этом она рассказала изданию StarHit.
«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем», - поделилась Болгар.
Женщина отметила, что спустя время причины не вступать в брак появились и у нее. При этом дети официально носят фамилию отца.
Болгар также выразила сожаление после заявление Дурова о том, что он является донором спермы и может быть отцом более 100 детей. По ее мнению, бизнесмен не принимает во внимание чувства родных детей, которые могут столкнуться с насмешками.
«Быть донором в любом медицинском аспекте похвально. Однако это не отменяет истинной миссии родительства - поддерживать своих детей и ограждать их от информации, которая может ранить их чувства», - заключила она.
Медицинский юрист Ирина Гриценко рассказала, что Дурова как донора спермы нельзя считать отцом. Когда мужчина сдает свой биологический материал, прекращаются его права и претензии на возможного ребенка.