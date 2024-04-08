«Не могу сказать, что это было решение. Я вообще понятия не имела, что [блогинг] может еще и деньги приносить. <…> У меня есть какой-то потенциал, который очень сильно требует выхода. И началось все потому, что надо было его на кого-то выплескивать. <…> Мне кажется, на меня как на идиотку смотрели те, кто рекламу продавал [в запрещенной соцсети]», - поделилась Любятинка.

Блогер пояснила, что работала фитнес-тренером: нужно было развлекать себя и девушек, которые брали занятия.

«Надо было создавать амплуа веселого тренера, чтобы ко мне приходил народ. Поэтому я это и делала. <…> Это шло абсолютно от души, по любви. И сейчас тоже, несмотря на то, что это стало источником моего дохода», - подчеркнула она.

В жизни Любятинка пытается балансировать между полным разгильдяйством и излишней строгостью. В интервью блогер указала на необходимость достичь этакой золотой середины между занятиями спортом и употреблением Prosecco (сухое игристое итальянское вино - прим. ред.).

«Я стараюсь этот баланс выдержать, в этом и есть мастерство жизни», - сказала девушка, добавив, что ей нравится сочетать легкость получения прибыли и отношения к спорту.