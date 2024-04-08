08 апреля 2024, 22:21

Мастерство жизни. Блогер Любятинка — о спорте и соблюдении баланса во всем

Телеканал «360»
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Российский блогер и певица Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) занялась блогингом, потому что хотела привлечь новых клиентов для тренировок. В интервью Марусе Михейчик на «360» она рассказала, как начинала путь к популярности.

«Не могу сказать, что это было решение. Я вообще понятия не имела, что [блогинг] может еще и деньги приносить. <…> У меня есть какой-то потенциал, который очень сильно требует выхода. И началось все потому, что надо было его на кого-то выплескивать. <…> Мне кажется, на меня как на идиотку смотрели те, кто рекламу продавал [в запрещенной соцсети]», - поделилась Любятинка.

Блогер пояснила, что работала фитнес-тренером: нужно было развлекать себя и девушек, которые брали занятия.

«Надо было создавать амплуа веселого тренера, чтобы ко мне приходил народ. Поэтому я это и делала. <…> Это шло абсолютно от души, по любви. И сейчас тоже, несмотря на то, что это стало источником моего дохода», - подчеркнула она.

В жизни Любятинка пытается балансировать между полным разгильдяйством и излишней строгостью. В интервью блогер указала на необходимость достичь этакой золотой середины между занятиями спортом и употреблением Prosecco (сухое игристое итальянское вино - прим. ред.).

«Я стараюсь этот баланс выдержать, в этом и есть мастерство жизни», - сказала девушка, добавив, что ей нравится сочетать легкость получения прибыли и отношения к спорту.

Соцсети Блогеры Интервью
08 апреля 2024, 21:44
Певец Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и прекратил выходить на связь
«ВКонтакте»
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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и перестал выходить на связь. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге.

По словам собеседника, Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит.

Источник добавил, что обеспокоенная супруга артиста заявила, что официально певец на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но находился под наблюдением специалиста в платной клинике.

Для выяснения всех обстоятельств и установления состояния певца по указанному адресу выехала группа спасателей, которые взяли с собой сотрудников психологической службы на всякий случай.

Спасатели Психология Москва
08 апреля 2024, 18:58
Регине Тодоренко запретили разговаривать
Соцсети
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Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на потерю голоса. Об этом звезда написала в своем Telegram-канале.

Тодоренко выразила беспокойство по поводу потери голоса, который является ключевым инструментом в ее профессии. Что стало причиной, она не знает. Регина предположила, что могла заразиться от своего младшего сына около недели назад.

«Уж не понятно, что это за хворь, но у меня она проявилась отсутствием какого-либо звука. А я сейчас работаю почти каждый день, бывают короткие смены, а уж если полный день - пиши пропало…» - пожаловалась Тодоренко.

Она обращалась к врачу перед началом съемок нового шоу «Новая Фабрика звезд» для проверки состояния связок. Однако спустя неделю после визита к специалисту ее голос так и не восстановился. Несмотря на прием лекарств и проведение капельниц, положительного результата добиться не удалось.

Тодоренко отметила, что врач также рекомендовал ей один из самых сложных методов лечения - не разговаривать.

«Доктор прописал „молчание“, но как?» - поделилась артистка.

Недавно певец Филипп Киркоров назвал Тодоренко «неумолкающим существом» , а певица Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».

Болезни Врачи Регина Тодоренко
08 апреля 2024, 18:49
Крыжовников заработал более 30 миллионов рублей на «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников заработал около 34 миллионов рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом стало известно изданию «Комсомольская правда».

По данным СМИ, производством картины занимались сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50% принадлежит Крыжовникову, а остальная половина - продюсеру Галине Стрижевской.

Сериал стал первой большой работой для Toomuch Production. Выручка компании за прошедший год составила 454 миллиона рублей, а «Слово пацана» принесло владельцам 34 миллиона рублей.

Ранее актер Юрий Стоянов назвал сериал правдивым и важным. Он отметил работу Крыжовникова и заявил, что картина убедительно воссоздает атмосферу конца 1980-х годов.

Режиссер Жора Крыжовников заработал около 34 миллионов рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом стало известно изданию « Комсомольская правда ».

Сериалы Режиссер Фильмы
08 апреля 2024, 18:18
Ширвиндта все еще не захоронили спустя почти месяц после смерти
РИА «Новости»
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Президента Театра сатиры Александра Ширвиндта который скончался 15 марта на 90-м году жизни, еще не похоронили. Об этом изданию MSK1.ru сообщили источники, близкие к семье артиста.

Церемония прощания с актером состоялась 18 марта в его родном театре. Согласно воле актера, его кремировали. Ширвиндт просил захоронить прах на Новодевичьем кладбище.

Близкие пока не назначили дату захоронения. Возможно, это произойдет на 40-й день после кончины мастера или ближе к лету, когда установится хорошая погода.

«Очень часто бывают ситуации, когда близкие не могут расстаться со своим покойным, урну оставляют дома, с ней разговаривают и живут так комфортно», - поделился похоронный агент Артем Антонов.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал. Руководство решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль. Однако этому воспротивились некоторые члены труппы.

Театры Москва

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