«Массовое негодование». Вернувшуюся Пугачеву призвали наказать за оскорбление россиян

Организация напомнила, что после отъезда в Израиль и связанной с этим волной хейта Пугачева радовалась, что ее ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла», обзывала россиян «рабами», а также выражала солидарность с антироссийской позицией своего мужа Максима Галкина* и просила признать ее иноагентом.

«Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными. После ее заявлений, мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества. <…> Просим наказать Аллу Пугачеву за оскорбление граждан Российской Федерации по статье КоАП РФ», - говорится в обращении.

Кроме того, «Зов народа» предложил допросить певицу о ее «солидарности» с мужем-иноагентом.

«Возникает вопрос, солидарна ли артистка с пожертвованиями мужа для ВСУ и фактически финансированием терроризма», - отметили в организации.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно накануне. Зачем она вернулась и сколько времени пробудет на родине, пока неясно.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.