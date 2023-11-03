03 ноября 2023, 13:37

«Массовое негодование». Вернувшуюся Пугачеву призвали наказать за оскорбление россиян

РИА «Новости»
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Вернувшуюся на родину певицу Аллу Пугачеву нужно наказать за оскорбление россиян. Призыв к этому общественное движение «Зов народа» направило в СК и МВД. Обращение оказалось в распоряжении «360».

Организация напомнила, что после отъезда в Израиль и связанной с этим волной хейта Пугачева радовалась, что ее ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла», обзывала россиян «рабами», а также выражала солидарность с антироссийской позицией своего мужа Максима Галкина* и просила признать ее иноагентом.

«Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными. После ее заявлений, мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества. <…> Просим наказать Аллу Пугачеву за оскорбление граждан Российской Федерации по статье КоАП РФ», - говорится в обращении.

Кроме того, «Зов народа» предложил допросить певицу о ее «солидарности» с мужем-иноагентом.

«Возникает вопрос, солидарна ли артистка с пожертвованиями мужа для ВСУ и фактически финансированием терроризма», - отметили в организации.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно накануне. Зачем она вернулась и сколько времени пробудет на родине, пока неясно.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алла Пугачева
03 ноября 2023, 12:10
Блогера-миллионника Шабутдинова задержали за мошенничество с образовательными курсами — источник
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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщил источник «360».

По его данным, блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а в съемные апартаменты. Там и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Шабутдинов в своих соцсетях обещает научить всех желающих зарабатывать миллионы. Сегодня, 3 ноября, он планировал запустить очередной курс.

У блогера 1,9 миллиона подписчиков. Он основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names. В соцсетях Аяз Шабутдинов позиционирует себя как «бывший подросток из поселка Куеда Пермского края», который выжил в бедные 1990-е, выбрался из нищеты и стал предпринимателем, инвестором и миллиардером.

Задержания Мошенничество
03 ноября 2023, 10:25
Пугачева приехала в Москву на неопределенное время
РИА «Новости»
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Российская певица Алла Пугачева прибыла в Москву в четверг, 2 ноября. Сколько именно она будет в России, неизвестно. Об этом сообщила ТАСС помощница артистки Елена Чупракова.

Россия Алла Пугачева Москва 2023
03 ноября 2023, 09:30
Момент возвращения Пугачевой в Россию попал на видео
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева прибыла в Москву из Пскова на поезде. Момент возвращения артистки попал на видео. Кадры опубликовал «Московский комсомолец».

Исполнительница хита «Миллион алых роз» приехала в Москву ранним утром. Ее заметили на Ленинградском вокзале. Судя по кадрам, Пугачева прибыла в Россию без супруга - шоумена Максима Галкина*.

На вокзале артистку сопровождали два помощника. Певица проследовала по перрону в белом полушубке и модных укороченных джинсах. Свой образ она разбавила бежевой кепкой и лоферами, очками и стильной сумкой цвета металлик. Один из помощников Пугачевой катил по перрону ее розовый чемодан.

Как сообщил Telegram-канал Shot , артистка приехала в свой замок, расположенный в деревне Грязь в Московской области. В доме, согласно публикации, заранее готовились к возвращению певицы.

Пугачева вернулась в Россию накануне. Ее заметили на пограничном переходе в Псковской области, на котором артистку ждала черная Toyota Camry. Главные события в жизни Пугачевой с момента выезда из России собрал «360».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Израиль Россия Алла Пугачева
03 ноября 2023, 05:38
«Болеет очень». Дочь Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о здоровье матери
РИА «Новости»
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Взрослая дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время рассказала о самочувствии матери. Ее слова привел сайт kp.ru.

В своих соцсетях телеведущая и модель часто рассказывает о повседневной жизни и общается с поклонниками. Один из подписчиков в очередной раз спросил звезду про здоровье ее знаменитой мамы. Обычно женщина игнорировала подобные вопросы, однако в этот раз решила ответить на всю аудиторию.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», - заявила она в соцсетях.

Сейчас Анна живет за границей, однако постоянно созванивается с бабушкой по маминой линии Валентиной Борисовной.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце 2018 года. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. В феврале этого года актрису выписали домой из частной московской клиники.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Онкология

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