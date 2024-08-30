30 августа 2024, 03:46

Маска взволновал американский след в деле Дурова

РИА «Новости»
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Подозрения журналиста Такера Карлсона о причастности США к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции встревожили владельца SpaceX Илона Маска. Он написал об этом в соцсети X.

«Тревожащая возможность», - заявил бизнесмен.

Маск прокомментировал интервью бывшего сотрудника Госдепартамента Майка Бенца. В разговоре с ним Карлсон утверждал, что французские силовики не могли задержать Дурова без согласования с Белым домом.

Аналогичную версию выдвинул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Telegram одной из немногочисленных площадок, на которые США не могли оказывать влияние. Спикер парламента допустил, что американский президент Джо Байден хотел в преддверии выборов получить контроль над мессенджером.

США Задержания Уголовное дело Илон Маск Аресты Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 23:47
Дурова обвинили в шести преступлениях и правонарушениях
Unsplash
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Основателю мессенджера Telegram и криптовалюты TON Павлу Дурову во Франции вменили мошенничество, предоставление анонимных услуг криптологии, соучастие в распространении детской порнографии и наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

Наркотики Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 23:27
Полицейский кортеж Дурова отъехал от здания суда в Париже
РИА «Новости»
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В Париже от суда, где проходило слушание с участием основателя Telegram Павла Дурова, отъехали полицейские машины. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, от здания суда отъехал кортеж, который, предположительно, сопровождал Дурова на заседание по его задержанию. Бизнесмен провел в суде несколько часов.

Прокуратура Парижа поместила Дурова под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, запросили залог на сумму пять миллионов евро и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Владельца мессенджера Telegram и криптовалюты TON заподозрили в шести правонарушениях.

Париж Аресты Франция Полиция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
27 августа 2024, 20:35
Французский юрист уточнил правовой статус Дурова
РИА «Новости»
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Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову пока не предъявили обвинение, он остался в статусе подозреваемого. Член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета «Париж Декарт» Филипп де Вель сообщил об этом ТАСС.

«Он находится под подозрением. С точки зрения французского права, он пока считается невиновным во всем, что ему вменяют», - объяснил юрист.

Де Вель предупредил, что Дуров может остаться под стражей еще на некоторое время. Юрист объяснил, что судья, который ведет его дело, вправе назначить предварительное заключение в рамках уголовного дела для того, чтобы бизнесмен не мог скрыться в другой стране.

Правоохранители задержали Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Через два дня прокуратура Парижа продлила срок его содержания под стражей еще на 48 часов.

RT сообщил, что действия французских властей осудили владелец соцсети X Илон Маск, американский журналист Такер Карлсон, основатель файлообменника Ким Дотком и другие знаменитости.

Уголовное дело Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
27 августа 2024, 14:14
Актриса Дружинина раскритиковала сообщивших о госпитализации журналистов
РИА «Новости»
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Сообщения о госпитализации актрисы Светланы Дружининой не подтвердились. В комментарии 360.ru она заявила, что с ней все в порядке, а журналистам, которые написали сообщения о ее здоровье надо заткнуться.

«Ничего не случилось. Кто пишет? Скажите им пусть заткнуться», - заявила Дружинина.

О госпитализации актрисы со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. Собеседник журналистов заявил, что Дружинину забрала бригада врачей, прибывшая по вызову.

В конце апреля этого года Светлана Дружинина рассказала о давней обиде режиссера Эльдара Рязанова. Она пояснила, что он не простил ей отказа от предложения сняться в его фильме «Дайте жалобную книгу». Вместо себя актриса предложила свою подругу, которая отлично показала себя на экране.

По словам Дружининой, до конца дней Рязанов с ней не разговаривал и отказывался с ней работать.

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