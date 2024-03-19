Маск признался в употреблении запрещенного в России вещества

«Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии, или депрессия, которая не связана с какими-либо негативными новостями. И кетамин помогает вывести человека из негативного настроения», - сказал он.

Илон Маск заверил, что получал наркотический препарат по рецепту врача и прибегал к нему примерно раз в две недели. Он заявил, что не смог бы принять слишком большую дозу - при 16-часовом графике работы, по его словам, нужно оставаться в ясном уме.

Дон Лемон спросил бизнесмена о встрече с Дональдом Трампом. Илон Маск сказал, что виделся с ним, но опроверг слух о финансировании его выдвижения. Он допустил, что выделит деньги на последнем этапе предвыборной кампании.

В России кетамин внесли в список психотропных веществ. Он имел снотворный и галлюциногенный эффект, использовался в ветеринарии. Следы этого наркотика нашли в организме актера Мэттью Перри , который умер в 2023 году в возрасте 54 лет.