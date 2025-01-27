27 января 2025, 23:45

Маск появился на публике с новой возлюбленной

Читайте нас в: Google Новости

Миллиардер Илон Маск пришел в компании Шивон Зилис на мероприятие для спонсоров кампании Дональда Трампа, которое провели перед инаугурацией. Пара пообщалась с основателем Amazon Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес, сообщило издание People.

Зилис занимает пост директора по спецпроектам компании Neuralink, разрабатывающей чипы для вживления в мозг. До этого она несколько лет работала в компании OpenAI, позже была в ChatGPT, а затем пришла в Tesla.

Маск и Зилис ранее пытались убедить друзей и коллег, что у них нет романтических отношений. По слова Шивон, Илон только выступил донором спермы. При этом позже стало известно, что в 2022 году он жил в ее доме в Техасе.

В августе 2021 года у 53-летнего миллиардера и его подруги родились близнецы Азур и Страйдер.

Маск дал им свою фамилию, а также при регистрации новорожденных сына и дочери указал координаты их матери как свой адрес.

Летом прошлого года стало известно, что Зилис снова родила ребенка от Илона Маска.

Однако его имя и пол до сих пор остаются неизвестными.

Дети Tesla Илон Маск ChatGPT
28 января 2025, 03:14
Макаревич объяснил, почему отказался спонсировать ВСУ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич* решил не переводить деньги на нужды Вооруженных сил Украины, потому что они могут атаковать его близких. Музыкант сообщил об этом в интервью Deutsche Welle**.

«Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но… Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация», - объяснил он.

Макаревич* заявил, что вопреки призывам уехавшей из России оппозиции не помогает ВСУ. Музыкант поддержал мирных граждан, но с февраля 2022 года ни разу не съездил на Украину.

Он сообщил также, что практически ничего не оставил в России и не стремится на родину. Большая часть друзей Макаревича* разъехались по другим странам, а проекты закрылись.

Музыкант уехал в Израиль в конце 2021 года. В России Макаревич* дважды привлекался к административной ответственности. Замоскворецкий суд пришел к выводу, что он вел политическую деятельность в интересах Украины.

* Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Иноагенты Шоу-бизнес
27 января 2025, 23:56
Мексиканская актриса приехала на съемки к Петрову с овчарками и охраной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Александр Петров поделился впечатлениями о работе в комедии «Василий», где он снимался с мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль. Артиста впечатлило ее первое появление на площадке. В интервью Пятому каналу он рассказал, что девушка приехала с овчарками и охраной.

«Была мексиканская группа, которая все очень точно понимала, все знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении», - отметил Петров.

Съемки фильма проходили в Мексике, где актер давно мечтал побывать. В итоге ему очень понравилась страна. Во время съемок местные жители разглядывали необычную для этих мест внешность артиста.

Ранее стало известно, что Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Это первый случай, когда россиянин будет претендовать на такую престижную награду. За месяц стоимость смены Юры Борисова выросла почти в три раза и достигла двух миллионов. После номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.

Мексика Фильмы Актеры Александр Петров Артисты
27 января 2025, 08:03
«Уже формируется график съемок». Режиссеры приезжали к Ефремову в колонию на пробы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может освободиться по УДО уже в этом году и продолжить актерскую карьеру. Уже сейчас режиссеры ездят к нему в колонию на пробы, сообщил источник 360.ru.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027-го года», - подчеркнул он.

Отдельное внимание на пробах, по его словам, обращают внимание на зубы артиста, потому что у «сидельцев» с ними бывают проблемы. Но у актера, вроде как, с ними проблем нет, добавил собеседник 360.ru.

Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом: 8 июня 2020 года артист сел за руль в пьяном вине, вылетел на встречку и протаранил своим внедорожником фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина получил очень тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

ДТП Режиссер УДО Михаил Ефремов Москва
27 января 2025, 07:10
Моргенштерна объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет России объявил в розыск известного рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с нарушением музыкантом закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС.

«Следователь принял решение объявить фигуранта дела в федеральный и межгосударственный розыск», - отметил источник.

Расследование уголовного дела против Моргенштерна продолжается. Прокуратура Москвы 18 января сообщила, что суд арестовал имущество артиста. Ему запретили совершать какие-либо юридические действия с жилым строением и земельным участком в Истринском районе Московской области, а также тремя нежилыми помещениями и нежилым зданием.

Ведомство инициировало возбуждение дела против Моргенштерна* за невыполнение обязанностей иностранного агента. В настоящее время рэпер находится за границей.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Следственный комитет России Моргенштерн Иноагенты

Новости по теме