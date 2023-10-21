Машу Распутину выгнали из состава жюри в «Суперстар» из-за скандалов
Российская певица Маша Распутина не будет членом жюри в новом сезоне шоу «Суперстар» на телеканале НТВ. Об этом сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!».
По данным канала, артистку убрали из состава из-за резких высказываний. Теперь вместо вокалистки будет певица Наташа Королева.
«В прошлом сезоне комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандалы. Например, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Асти „деградированной публикой“», - рассказали авторы статьи.
Ранее стало известно, что участник шоу «Голос. Уже не дети» Акмаль выбыл из шоу после критики в адрес певицы Полины Гагариной , которая входит в состав жюри конкурса. Молодой певец просил наставницу считаться с его мнением, но его вкусы не учитывали, поэтому между ним и артисткой возникло недопонимание.
После этого Гагарина отдала свой голос другой участнице. По мнению членов жюри, Акмаль пришел на передачу уже состоявшимся артистом, у него и так есть миллионная аудитория.