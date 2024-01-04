Машков рассказал о мистическом знаке от Распутина во время съемок фильма

Машков прочитал много литературы об исторической личности, которую ему надо было сыграть, проехался по связанным с Распутиным местам, побывал во дворце Юсуповых, где фаворита царской семьи убили, и пересмотрел фотографии с ним.

Одно фото актеру особенно понравилось. Там Распутин стоял в центре Петербурга в одной из своих любимых рубашек. Машков хотел найти это место и сфотографироваться там, но так и не смог сориентироваться и найти его. Когда подошел к своему актерскому вагончику, то услышал громкий звук.

«Я открываю дверь - зеркало вдребезги. Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него», - отметил артист.

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