04 ноября 2023, 12:17

Машину Пугачевой заметили у музыкальной студии в Твери

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Принадлежащий Алле Пугачевой автомобиль Rolls-Royce заметили в Твери возле студии «Салам», написал Telegram-канал Shot. Местные жители предположили, что певица решила записать песню в России. Раньше она уже сотрудничала с этой студией.

Машина стояла возле здания довольно долгое время. Авторы статьи отметили, что студия, работающая с 1989 года, временно не принимает обычных посетителей, но для Пугачевой могли сделать исключение.

В числе ее бывших клиентов - Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Леонид Агутин, Алсу, Ирина Аллегрова.

Основатель «Салама» звукорежиссер Игорь Лалетин от комментариев отказался.

Пугачева вернулась в Россию на этой неделе. Это вызвало у СМИ большой интерес, притом никаких официальных комментариев по этому поводу нет. Появляется самая разная информация: как о том, что она приехала навсегда и хочет вернуть замок в деревне Грязи, так и о том, что это временный визит, и скоро Примадонна улетит на Кипр.

Музыка Алла Пугачева Машины
04 ноября 2023, 11:59
Блогера Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы — СМИ
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Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, доставили в Таганский суд Москвы. Там ему изберут меру пресечения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Издание опубликовало видео, на котором обвиняемого выводят из машины полиции и ведут к зданию суда.

Известный блогер называл себя рублевым миллиардером и предлагал всем желающим научиться зарабатывать миллионы на его платных курсах. Одна из его бывших клиенток призналась, что судится с Шабутдиновым не первый год.

Тридцатидвухлетнего блогера задержали накануне в съемных апартаментах в Москве, куда он вернулся из-за границы. В тот день он собирался запустить очередной курс, однако правоохранители нарушили эти планы.

Аязу Шабутдинову уже предъявили обвинение. Коучу вменяют восемь случаев мошенничества - именно столько человек заключили с ним договоры на крупные суммы. Шабутдинов не признает вину. Тем не менее суд рассмотрит вопрос о его взятии под стражу.

Задержания Уголовное дело Суд Блогеры
04 ноября 2023, 06:00
«Сашка целуется с Дорониной». Немоляева рассказала, как ревновала мужа к коллеге по цеху
РИА «Новости»
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Народная артистка России Светлана Немоляева заявила, что только недавно смогла посмотреть фильм «Еще раз про любовь» 1967 года, где в любовной сцене снялись ее покойный муж Александр Лазарев и актриса Татьяна Доронина. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и фактам».

«Фильм не то что мне не понравился - мне просто неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной. Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине», - объяснила звезда.

По ее словам, они с Александром прожили 50 лет вместе. В момент выхода фильма их сыну Александру исполнился год. Тогда актриса не могла избавиться от чувства ревности и поэтому сказала мужу, что больше одного раза не посмотрит картину.

Через время женщина поменяла взгляды и смогла посмотреть фильм как на произведение. Знаменитость назвала роскошной работу актеров в проекте и отметила, что в те времена было «немножечко другое искусство».

Ранее Немоляева заявила, что ее ошеломили слова о жителях Донбасса со стороны коллеги по цеху Владимира Талашко. После начала СВО актер стал поддерживать украинскую сторону и назвал жителей новых регионов «уголовниками».

Семья Кино Фильмы
04 ноября 2023, 05:06
Стало известно, чем занимается пропавший Геннадий Малахов после скандала с Малышевой
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Телеведущий Геннадий Малахов стал популярным благодаря программе «Малахов+», где рассказывал о методах нетрадиционной медицины. Однако в последние годы о мужчине ничего не слышно. Чем теперь занимается популяризатор нестандартного лечения рассказало издание News.ru.

Затяжное исчезновение Передача о нетрадиционной медицине в свое время очень понравилась зрителям, программу даже номинировали на ТЭФИ-2007 как лучшее развлекательное шоу. Несколько лет напарницей Малахова была Елена Проклова, но в 2010 году ее сменили два врача - Наталья Морозова и Василий Генералов.

В какой-то момент шоумен резко пропал. Не пришел на съемки нового выпуска, отключил телефон и перестал выходить на связь. Позже стало известно, что Малахов устал и не смог участвовать в программе. Только весной 2012 года ведущей вернулся на телеэкраны. Зрители познакомились с его новым проектом «В гостях у Геннадия Малахова».

Скандал с Малышевой В 2019 году знаменитость рассказал о ссоре с теледоктором Еленой Малышевой, которая вела медицинскую передачу «Жить здорово!». Конфликт начался после критики женщины в адрес Малахова. Она обвинила его в пропаганде нетрадиционной медицины и призвала отправить за решетку.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю», - рассказал ведущий.

Сейчас Геннадий Малахов развивает YouTube-канал, где рассказывает о лечебных практиках.

Ранее Малышева посоветовала отдавать предпочтение темному шоколаду с небольшим количеством сахара в составе. По ее словам, в этом продукте много катехинов, которые снижают риски развития раковых клеток.

Телеведущий Геннадий Малахов стал популярным благодаря программе «Малахов », где рассказывал о методах нетрадиционной медицины. Однако в последние годы о мужчине ничего не слышно. Чем теперь занимается популяризатор нестандартного лечения рассказало издание News.ru.

Елена Малышева Телевидение
04 ноября 2023, 02:40
Цукерберга прооперировали после спарринга
РИА «Новости»
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Американский бизнесмен, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг попал в больницу после спарринга. Миллиардер написал в соцсети, что порвал связку и ее заменили на операции.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», - написал Цукерберг на своей странице.

Травму бизнесмен получил при подготовке к бою MMA, запланированному на начало 2024 года. Теперь состязание придется отложить, отметил миллиардер.

В начале октября Цукерберг выложил в Сеть фотографии с синяками на лице. Магнат сообщил, что «спарринг вышел из-под контроля». Бизнесмен пошутил, что придется менять фото на аватаре.

В мае СМИ подсчитали, что доход Цукерберга за текущий год вырос на 44,3 миллиарда долларов. Стоимость активов магната оценивается в 89,9 миллиарда долларов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 12-е место.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Марк Цукерберг

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