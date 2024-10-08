«Машина времени» потребовала 100 тысяч евро за корпоративы у россиян
Группа «Машина времени» готова выступать перед россиянами на частных мероприятиях за гонорар в 100 тысяч евро. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Канал опубликовал райдер группы. Согласно документу, музыканты требуют пятизвездочную гостиницу с тренажерным залом, бассейном и спа, а также по 100 долларов суточных на человека.
В гримерке должны стоять девять бутылок алкоголя определенных марок и закуски, которые требуют закрывать пищевой пленкой. Кроме того, необходимо согласовывать любые контакты с прессой и перечень спонсоров мероприятия. Сам корпоратив должен проходить за пределами России. За нарушения предусмотрен штраф в размере 50%.
В мае продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* поднял стоимость гастролей , поскольку у него сейчас нет работы, он живет на накопления и авторские отчисления.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента