Маша Распутина потратила на пластику лица несколько миллионов рублей

По его словам, 59-летняя певица следит за своим лицом и неоднократно делала подтяжки. Зимин уточнил, что для поддержания результата артистка делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.

«Если оценивать по фото, коррекция лица была точно в верхней части лица, о чем подсказывает расположение бровей - скорее всего, это эндоскопическая коррекция. Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг, плюс проведена работа над шеей», - заявил Зимин.

Хирург добавил, что Распутина делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Он отметил, что нижняя область лица певицы выглядит довольно хорошо.

Ранее хирург Мадина Байрамукова рассказала, что у певицы Аллы Пугачевой пошатнулось здоровье из-за множественных пластических операций. По ее словам, артистка находится в группе риска по многим показателям.