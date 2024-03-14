14 марта 2024, 02:19

Мария Шарапова вышла в свет без нижнего белья

РИА «Новости»
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Звезда мирового тенниса Мария Шарапова появилась на премьере мистического сериала «Яблоки не падают никогда» в смелом наряде. Фотографии с кинопоказа спортсменка выложила в социальных сетях.

Для выхода в свет Шарапова выбрала черный полупрозрачный комбинезон, отказавшись от бюстгальтера. Приличия образу придавал надетый поверх черный пиджак. Сумку и туфли спортсменка также выбрала в стиле «тотал блэк».

«Воскресный вечер я провела, приклеившись к экрану, наблюдая за невероятными выступлениями номинантов на премию „Оскар“, а сегодня увидела Аннет Бенинг в ее последней роли в фильме „Яблоки не падают никогда“», - рассказала Шарапова подписчикам.

Комментаторы высоко оценили внешность и образ теннисистки.

В декабре прошлого года Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с родителями. По словам спортсменки, ее отец был жестоким , но справедливым человеком.

Сериалы Фильмы Премьеры
14 марта 2024, 00:50
«За ней следили». Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева не могла зарабатывать в СССР большие гонорары. Об этом продюсер и третий супруг Примадонны Евгений Болдин рассказал изданию News.ru.

«Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет в Тбилиси на стадион можно было купить с рук за 10 рублей. Доход от концерта получало государство, ведь за ней следили», - сказал он.

По словам Болдина, в город, где планировала выступать Пугачева, за две недели отправляли представителей Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, ОБХСС и других надзорных ведомств.

Они анализировали выступления артистки, чтобы понять в каких-то городах певица может заработать больше. Продюсер заверил, что с зарубежных гастролей Пугачева привозила доллары, но большая их часть отходила в государственную казну, подытожил Болдин.

Ранее Пугачеву призвали лишить денег из России. Депутат Алексей Журавлев заявил, что певицу нужно признать иностранным агентом.

Рубль СССР Концерты Алла Пугачева
13 марта 2024, 19:33
Симоньян связала поведение Пугачевой с ее возрастом
Global Look Press
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что поведение певицы Аллы Пугачевой и предательство родины объясняются возрастом артистки. Об этом она заявила в программе Ч.Т.Д.

Кроме того, она сравнила поведение Аллы Пугачевой и президента США Джо Байдена: оно у них, по ее мнению, изменилось в силу возраста. Главред RT уточнила, что таких пожилых людей стоит пожалеть.

«Мы же не могли понять, что с ней случилось, а потом стало совершенно понятно: она гоняет просто. В переносном смысле слова, не на машине гоняет, а гонит. Бывает такое в возрасте», - подчеркнула журналистка.

Очередная порция критики обрушилась на Примадонну после скандального видео , в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее стало известно, что Пугачева заработала 20 миллиона рублей после выхода альбома на российской платформе.

Алла Пугачева Джо Байден
13 марта 2024, 19:30
Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта на телеэкранах
Global Look Press
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Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, что ему не хватает на телевидении шоумена Ивана Урганта. Об этом он сообщил в интервью РБК Life.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает», - высказался юморист.

Он также уточнил, что подрастающим специалистам, которые собираются связать карьеру с телевидением, необходимо поучиться у Урганта. Светлаков также добавил, что известному шоумену стоило бы открыть собственную школу телевидения.

Помимо этого, по словам Светлакова, сравнение программ «Вечерний Ургант» на Первом канале и «Шоу Воли» на ТНТ неуместно. Комик Павел Воля сделал свой проект, похожий на другие вечерние шоу, а не исключительно на программу шоумена.

Вдобавок он уточнил, что такого рода передачи с разными лицами, героями и рубриками стоит ввести на многих каналах - так будет лучше и интереснее для зрителей.

Накануне стало известно, что преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью.

Интервью Иван Ургант Телевидение
13 марта 2024, 19:07
Уильям Болдуин пригрозил Шэрон Стоун компроматом
Global Look Press
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Американский актер Уильям Болдуин предположил, что актриса Шэрон Стоун продолжает постоянно упоминать его имя из-за безответной влюбленности в него. Запись появилась в аккаунте звезды в соцсети X.

«Не понимаю, почему все эти годы Стоун продолжает говорить обо мне? Неужели она все еще влюблена в меня или обижена на то, что я ей не ответил?» - удивился актер.

Болдуин припомнил, что Стоун заявила подруге Дженис Дикинсон о своем намерении сделать все возможное, чтобы завоевать его сердце. Он отметил, что располагает информацией о Стоун, которая могла бы ее удивить. Актер даже счел возможным написать книгу с «многочисленными тревожными, извращенными и непрофессиональными историями» об актрисе.

«Это было бы весело», - заявил Болдуин.

Ранее Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с Болдуином ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка». По его словам, так актер смог бы лучше сыграть.

Голливуд Фильмы Актеры

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