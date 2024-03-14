Мария Шарапова вышла в свет без нижнего белья

Для выхода в свет Шарапова выбрала черный полупрозрачный комбинезон, отказавшись от бюстгальтера. Приличия образу придавал надетый поверх черный пиджак. Сумку и туфли спортсменка также выбрала в стиле «тотал блэк».

«Воскресный вечер я провела, приклеившись к экрану, наблюдая за невероятными выступлениями номинантов на премию „Оскар“, а сегодня увидела Аннет Бенинг в ее последней роли в фильме „Яблоки не падают никогда“», - рассказала Шарапова подписчикам.

Комментаторы высоко оценили внешность и образ теннисистки.

В декабре прошлого года Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с родителями. По словам спортсменки, ее отец был жестоким , но справедливым человеком.