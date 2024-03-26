26 марта 2024, 11:11

Мария Миронова успела увезти сына из Crocus City Hall до теракта

РИА «Новости»
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Актриса Мария Миронова успела увезти своего сына из развлекательного центра «Вегас», расположенного рядом с Crocus City Hall, всего за полтора часа до начала теракта. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Актриса поделилась, что несмотря на просьбы сына остаться в игровой комнате, она почувствовала, что нужно вернуться домой. Миронова подчеркнула, что обычно она следует желаниям ребенка, однако в тот день решила прислушаться к внутреннему голосу.

«Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего „Вегаса“ за 1,5 часа до этой трагедии… Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла», - отметила Миронова.

Артистка выразила надежду на то, что подобные ужасающие события больше никогда не повторятся, и веру в то, что зло будет обязательно наказано. Она сочувствует всем пострадавшим в трагедии и, по ее словам, два дня не может прийти в себя.

Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт чудом спасся из Crocus City Hall. Мать певца сказала, что им помогла случайность.

Дети Актеры Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 10:18
Кологривый не станет Жириновским. Директор актера отказался обсуждать отмену съемок
РИА «Новости»
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После пьяной выходки в Новосибирске актер Никита Кологривый мог лишиться роли основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Директор актера Алла в разговоре с «360» отказалась опровергнуть информацию об отмене съемок.

«Комментария не будет, до свидания», - сказала она.

Один из эпизодов фильма «Жириновский. Взлет» планировали снять в усадьбе Гребнево под городским округом Щелково. Ее владелец, бизнесмен Андрей Ковалев, сказал сайту Regions.ru , что работу над картиной приостановили из-за необходимости провести новый кастинг на главную роль. Он подтвердил, что Никиту Кологривого, который обещал сыграть политика лучше остальных, исключили из проекта за поведение.

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отправили в спецприемник после пьяной выходки в баре Новосибирска. Он укусил официантку за отказ в близости, подрался с другими сотрудниками и оголился.

Кино Фильмы Актеры Владимир Жириновский
26 марта 2024, 03:28
Shaman перечислил 5 млн рублей семьям пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, пожертвовал пять миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall в российский Красный Крест. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Люди даже ночью продолжают приходить к стихийному мемориалу жертвам теракта в Crocus City Hall, целыми семьями, с маленькими детьми. Они несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Во время нападения погибли также граждане Белоруссии. Как сообщили в посольстве республики, в списке погибших значится имя некоего Вадима Кулика, который работал охранником на концертной площадке. С момента теракта он перестал выходить на связь.

«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим», - написал певец.

Дронов добавил, что организация будет обрабатывать запросы, координируя распределение финансов. Свои слова он подтвердил прикрепленным платежным поручением на эту сумму, добавив, что это только начало.

Благотворительность Деньги Shaman Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 01:21
Умерла звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Соня Тимофеева
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Самая известная цыганка российского кинематографа, актриса театра «Ромэн» ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущего, актрисы не стало 14 марта.

«В последний путь ее провожало всего три человека. Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет - она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», - рассказал Малахов.

Актриса снялась в нескольких советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая».

В прошлом она уже становилась героиней скандальной передачи Андрея Малахова. Тогда друзья и близкие актрисы уверяли, что она стала затворницей из-за своего нового супруга Вячеслава Бобрика, который спаивает Тимофееву и не выпускает из дома. Сам же мужчина заявил, что актриса плохо себя чувствует из-за того, что на нее навели порчу.

Фильмы Россия Театры Андрей Малахов
26 марта 2024, 00:17
Ушел из жизни актер из «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер
РИА «Новости»
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В Баварии ушел из жизни популярный немецкий актер Фриц Веппер. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на его вдову Сюзанну.

Фриц Веппер снялся почти в семи десятках фильмов и сериалов. В том числе в таких картинках, как «Кабаре» (1972 год), «Последняя битва» (1983 год) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2001 год).

Кроме того, он запомнился зрителям по роли инспектора Гарри Кляйна в криминальном сериале «Деррик», который выходил на экраны почти четверть века - с 1974 по 1998 годы.

На сцене актер играл с 11 лет. Первой его актерской работой стала роль Питера Пэна.

В последние годы жизни Фриц Веппер болел раком и перенес операцию на сердце. В конце 2023 года его госпитализировали с заражением крови. Утром в понедельник, 25 марта, он умер в хосписе в Баварии.

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