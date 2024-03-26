Мария Миронова успела увезти сына из Crocus City Hall до теракта

Актриса поделилась, что несмотря на просьбы сына остаться в игровой комнате, она почувствовала, что нужно вернуться домой. Миронова подчеркнула, что обычно она следует желаниям ребенка, однако в тот день решила прислушаться к внутреннему голосу.

«Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего „Вегаса“ за 1,5 часа до этой трагедии… Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла», - отметила Миронова.

Артистка выразила надежду на то, что подобные ужасающие события больше никогда не повторятся, и веру в то, что зло будет обязательно наказано. Она сочувствует всем пострадавшим в трагедии и, по ее словам, два дня не может прийти в себя.

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