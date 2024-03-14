14 марта 2024, 12:25

Марина Кравец родила второго ребенка

Global Look Press
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Телеведущая Марина Кравец и ее муж Аркадий во второй раз стали родителями. У них родилась вторая дочь. Радостной новостью артистка поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня классных девчонок в нашей семье стало еще на одну больше. Мы с малышкой чувствуем себя прекрасно», - поделилась она.

Девушка поблагодарила команду врачей и всех, кто был рядом с ней в этот важный момент. Отдельное спасибо она сказала мужу, поздравив всю семью с новым статусом.

Подписчики написали теплые слова телезвезде и пожелали здоровья ей и близким. Многие отметили, что ведущая прекрасно выглядит даже в больничной одежде.

Ранее Жена Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о суррогатном материнстве. Недавно она родила девочку.

Дети Семья Шоу-бизнес
14 марта 2024, 11:43
«Это неправильно». Клава Кока высказалась о конфликте Пугачевой и Михайлова
Global Look Press
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Певица Клава Кока прокомментировала скандал между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым. Своими мыслями она поделилась в беседе с kp.ru.

Девушка подчеркнула, что ей не нравится устраивать скандалы и выносить их на публику. Она выразила уверенность, что все недопонимания нужно обсуждать без посторонних лиц.

«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», - сказала Кока.

Артистка заявила, что, на ее взгляд, такое поведение неверное, однако она уточнила, что ей тяжело судить людей, которых она не понимает, ведь у них могут быть свои соображения.

Кроме того, Кока выразила несогласие с высказываниями Пугачевой о России.

«Я считаю, что, конечно же, это неправильно, но опять же я не могу судить людей, которых я не понимаю», - добавила певица.

Очередная порция критики обрушилась на примадонну после скандального видео , в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее актер Алексей Нилов рассказал, как Пугачева отомстила артистам из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Скандалы Алла Пугачева Стас Михайлов
14 марта 2024, 11:17
«Просто смешно». Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали Пугачеву
РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали певицу Аллу Пугачеву в конфликте с народным артистом Стасом Михайловым и даже не стали ставить лайк под ее видео. Об этом он рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».

Многие коллеги по цеху проигнорировали видео Примадонны с резким высказыванием в адрес Михайлова. Среди тех, кто не поддержал Пугачеву, не оказалось Пригожина и певицы Валерии.

В комментарии изданию «МК» продюсер сообщил, что он даже не подписан на Пугачеву в соцсетях и увидел нашумевший ролик в СМИ.

Он также ответил на вопрос о возможном бойкоте звездами Аллы Пугачевой. По его словам, этот конфликт мог быть выгоден для пиара певицы. Однако Пригожин считает, что Михайлов никого не оскорбил, выразив свое мнение, а вот Примадонна опустилась до недостойного поведения.

«Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас…. Это выглядит „фу“, просто смешно», - посетовал продюсер.

Несколько дней назад певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она сообщила, что нормальные люди больше не приедут на родину.

Соцсети Алла Пугачева Стас Михайлов Иосиф Пригожин
14 марта 2024, 10:56
«Подставила очень круто». Стало известно о мести Пугачевой актерам из «Улиц разбитых фонарей»
Global Look Press
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Актер Алексей Нилов рассказал о том, как певица Алла Пугачева отомстила артистам из «Улиц разбитых фонарей»: исполнительница заставила их спеть вместе на сцене Кремлевского дворца. Об этом он сообщил в программе RTVI «Развлечения».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы говорим: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. - „Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем“, - вспомнил актер.

Тогда артистам выдали бумажки с текстом, а сама певица решила, что они будут исполнять припев «Мадам Брошкиной».

Он объяснил, что во время съемок сериала мужчины не хотели петь песню «Позови меня с собой», потому что это напоминало им о ранней смерти автора композиции Татьяны Снежиной.

Нилов подчеркнул, что на экранах телевизоров было видно, как протестовали актеры, поэтому песню они исполнили «злобно». Однако неожиданно она всем понравилась, а сама Пугачева отзывалась о их подаче так: «Ну, пусть мальчики балуются».

Актер также признался, что не будет что-либо комментировать относительно позиции Примадонны. Но он добавил, что Пугачева - «великая женщина», которая добилась больших высот. По поводу высказываний певицы он заявил, что неизвестно, как старость повлияет на других.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила , что поведение Пугачевой объясняется возрастом артистки.

Песни Алла Пугачева Актеры
14 марта 2024, 03:10
«Опарыши и саранча». Шаляпин подобрал идеальный рацион для Волочковой
РИА «Новости»
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Певец Прохор Шаляпин рекомендовал балерине Анастасии Волочковой перейти на диету из опарышей и саранчи. Об этом он рассказал в интервью mk.ru.

Артист посетил дегустацию экзотических блюд от диетолога Марият Мухиной, где попробовал большое количество блюд с насекомыми.

Гостям мероприятия предлагали оценить на вкус пиццу с миксом насекомых, пирожки с личинками, саранчу с лимонником и бамбуковых червей. Кроме того, как признался Шаляпин, там он впервые попробовал лягушачьи лапки.

«Друзья, я нашел то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды», - заявил певец.

Шаляпин также признался, что ему понравилось печенье из перемолотых сверчков.

Ранее профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала, что в красном мясе содержится большое количество микроэлементов, необходимых для нормальной работы всего организма.

Еда Питание Музыка Диеты Анастасия Волочкова

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