Марина Кравец родила второго ребенка

«Сегодня классных девчонок в нашей семье стало еще на одну больше. Мы с малышкой чувствуем себя прекрасно», - поделилась она.

Девушка поблагодарила команду врачей и всех, кто был рядом с ней в этот важный момент. Отдельное спасибо она сказала мужу, поздравив всю семью с новым статусом.

Подписчики написали теплые слова телезвезде и пожелали здоровья ей и близким. Многие отметили, что ведущая прекрасно выглядит даже в больничной одежде.

Ранее Жена Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о суррогатном материнстве. Недавно она родила девочку.