«Маргарита его очень любит». Собчак отреагировала на новость о состоянии Тиграна Кеосаяна

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит», - написала телеведущая.

По ее словам, Симоньян уже долгое время каждый день ездит в больницу к мужу и проводит с ним много времени.

«Пусть жизнь победит смерть», - в конце своего послания пожелала Собчак.

Накануне вечером, 8 декабря, Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Журналистка попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.