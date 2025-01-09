«Маргарита его очень любит». Собчак отреагировала на новость о состоянии Тиграна Кеосаяна
Телеведущая Ксения Собчак высказала слова поддержки главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян после сообщения о клинической смерти ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Журналистка опубликовала запись в своем Telegram-канале.
«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит», - написала телеведущая.
По ее словам, Симоньян уже долгое время каждый день ездит в больницу к мужу и проводит с ним много времени.
«Пусть жизнь победит смерть», - в конце своего послания пожелала Собчак.
Накануне вечером, 8 декабря, Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Журналистка попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.