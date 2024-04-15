15 апреля 2024, 18:55

Манижа рассказала, как Пугачева помогла ей на Евровидении

Global Look Press
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Певица Манижа Сангин рассказала, что артистка Алла Пугачева поддержала ее во время конкурса «Евровидение» в 2021 году. Этим она поделилась в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

По словам Манижи, в тот период она была в подавленном состоянии из-за травли, оскорблений и расизма в свой адрес. Ей поступали угрозы, из-за чего она даже обращалась в полицию.

Манижа рассказала, что за несколько часов до выступления на международном музыкальном конкурсе ей позвонила Пугачева. Сначала певица не поверила, что это правда, и приняла звонок за шутку.

Примадонна сказала Маниже: «Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Ты для людей поешь эту песню. Люди - это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будет политика, все равно будут сложности. Но помни, ты делаешь это сейчас не для места, а для людей».

Певица подчеркнула, что слова поддержки от Пугачевой помогли ей справиться со стрессом.

Не так давно примадонна извинилась перед Манижей после теракта в Crocus City Hall. Пугачева попросила прощения за буллинг таджиков после произошедшего.

Ксения Собчак Евровидение Песни Алла Пугачева конкурсы
15 апреля 2024, 19:06
«Хочется кляп вставить». Валерия рассказала, что ее раздражает в Пригожине
Global Look Press
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Громкий голос продюсера Иосифа Пригожина вызывает раздражение у его супруги певицы Валерии. Артистка рассказала в программе «Шоу Воли» о малоприятном качестве мужа.

По ее словам, Пригожин способен заполнять собой все пространство благодаря своему бурному темпераменту и громкому голосу. Певица пояснила, что этот аспект личности может быть и преимуществом, и недостатком.

Она отметила, что ей не нравится, когда супруг решает деловые вопросы дома в экспрессивной манере.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», - сказала она.

Валерия также сообщила о наличии в их доме кляпа, плетки и наручников.

«Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», - уточнила она.

До этого Валерия рассказала журналистам, что временами ей непросто уживаться с мужем. По ее словам, если в их семье возникают ссоры, то они, как правило, бывают шумными.

Семья Россия Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 19:03
«Мозг отключается». Арзамасова рассказала о странностях во время второй беременности
РИА «Новости»
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Актриса Лиза Арзамасова, супруга фигуриста Ильи Авербуха, готовится стать мамой во второй раз. О том, как протекает ее беременность, артистка рассказала в социальных сетях.

Звезда сериала «Папины дочки» призналась, что заметила за собой повышенный аппетит. Кроме того, она удивила коллег необычными вкусовыми пристрастиями.

«Я на съемочной площадке, обед у меня был такой: съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: „Что это за обед такой?“ - и съела куриный суп. Потом спагетти (макароны с маслом), потом еще немного огурцов и яблочко», - рассказала Арзамасова.

Артистка заметила, что во время первой беременности чувствовала себя совершенно по-другому.

«Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять», - поделилась актриса.

Вместе с Ильей Авербухом она воспитывает двухлетнего сына Льва. Второй ребенок появится на свет летом. Пол малыша родители пока держат в секрете.

Арзамасова заявила, что не планирует уходить в декрет и намерена продолжать сниматься даже на больших сроках беременности.

В марте ее поклонники заподозрили, что актриса снова беременна. На одном из кадров с празднования ее дня рождения внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот именинницы.

Дети Беременность Сериалы Актеры Илья Авербух Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 18:15
Галкин поздравил Пугачеву с 75-летием
Global Look Press
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Телеведущий и шоумен Максим Галкин* поздравил свою жену, певицу Аллу Пугачеву, с 75-летним юбилеем. В связи с этим он сделал пост на своей странице в социальной сети Instagram**.

«Любимая, с твоим днем!» - подписал Галкин* опубликованную фотографию своей супруги.

С днем рождения артистку также поздравила ее дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала архивные семейные снимки , сопроводив их своей песней «Алла будет петь».

Пугачева запланировала отметить 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Примадонна заказала банкет на 160 человек. Журналисты узнали, что после этого она намерена провести концерт в Израиле и отправиться в тур по Европе.

* Признан иностранным агентом на территории России.

** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Семья Соцсети Россия Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 17:51
Орбакайте показала семейные фото в честь дня рождения Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте в честь дня рождения своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений. Она поделилась ими в своих соцсетях.

Примадонна 15 апреля отмечает свое 75-летие. В честь праздника ее дочь Орбакайте поделилась специально смонтированной видеозаписью - подборкой архивных снимков. На них Орбакайте - маленькая девочка, а Примадонна щеголяет копной рыжих волос.

Певица сопроводила фотографии своей песней «Алла будет петь», выпущенной в прошлом году.

«С днем рождения, мама. Алла будет петь», - написала Орбакайте.

Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Примадонна заказала банкет на 160 человек. После этого она намерена отправиться в тур по Европе и устроить концерт в Израиле.

Соцсети Видео Алла Пугачева Шоу-бизнес

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