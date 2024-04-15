Манижа рассказала, как Пугачева помогла ей на Евровидении

По словам Манижи, в тот период она была в подавленном состоянии из-за травли, оскорблений и расизма в свой адрес. Ей поступали угрозы, из-за чего она даже обращалась в полицию.

Манижа рассказала, что за несколько часов до выступления на международном музыкальном конкурсе ей позвонила Пугачева. Сначала певица не поверила, что это правда, и приняла звонок за шутку.

Примадонна сказала Маниже: «Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Ты для людей поешь эту песню. Люди - это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будет политика, все равно будут сложности. Но помни, ты делаешь это сейчас не для места, а для людей».

Певица подчеркнула, что слова поддержки от Пугачевой помогли ей справиться со стрессом.

Не так давно примадонна извинилась перед Манижей после теракта в Crocus City Hall. Пугачева попросила прощения за буллинг таджиков после произошедшего.