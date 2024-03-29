29 марта 2024, 15:00

Мама Пухляша из Little Big выпустила песню сына после его смерти

Global Look Press
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Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют», - подписала мать шоумена.

Она добавила, что композиция доступна в Сети на всех музыкальных площадках, и призвала поддержать ее.

«Слушайте песню и вспоминайте Диму», - добавила Галина.

О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне он почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого артист перестал выходить на связь. МЧС вскрыли дверь в квартиру танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Артист получил широкую известность благодаря съемкам в клипе на песню UNO группы Little Big. Неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.

Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети « ВКонтакте ».

Песни Россия Музыка Актеры
29 марта 2024, 13:15
Пугачева выпустила новую песню с малоизвестным исполнителем
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева представила новую композицию «Береги», записанную с малоизвестным артистом Женей Моисеевым. Песня уже доступна для прослушивания на стриминговых сервисах.

В новой композиции Пугачева обращается к теме разлуки и призывает избегать «душных прощаний».

«Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко», - спела примадонна.

Певица планировала выпустить песню к своему 75-летию, которое будет отмечать 15 апреля. Однако трек стал доступен уже 29 марта.

Слова и музыку написал композитор Константин Губин, мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный артист по имени Женя Моисеев, который проживает в США.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что для Пугачевой этот дуэт стал способом заработать. Он оценил коммерческий проект не менее чем в 10 миллионов долларов (около 924 миллионов рублей).

Песни Музыка Алла Пугачева
29 марта 2024, 12:34
Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх»
Global Look Press
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Московский городской суд оставил без изменений решение Симоновского районного суда, отклонившего иск певца Сергея Жукова о передаче исключительных прав на фонограммы песен группы «Руки Вверх». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело по иску Жукова и экс-участника коллектива Алексея Потехина против ООО «Издательство Джем» и бывшего продюсера группы Андрея Маликова рассмотрели 25 апреля. Музыканты оспорили принадлежность прав на фонограммы хитов «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других композиций.

Артисты указали на нарушения при заключении договоров издательства с ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» о передаче прав. Однако суд отказал истцам в удовлетворении требований, исходя из того, что музыканты знали о сложившихся между сторонами правоотношениях и при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет.

Музыканты подали апелляцию на это решение, но на заседании 28 марта Мосгорсуд оставил его без изменений.

Ранее Жукову запретили торговать семечками. Ему не удалось зарегистрировать бренд «Венечкины семечки».

Мосгорсуд Суд Песни Россия Музыка
29 марта 2024, 12:06
Елена Степаненко начала судиться с родней подруги из-за крупного наследства
Global Look Press
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Юмористка Елена Степаненко стала владелицей двух квартир в центре Сочи, которые достались в наследство от ушедшей из жизни подруги Натальи Маголы. Однако родня покойной с ее решением не согласилась и обратилась в суд, чтобы его оспорить, сообщил портал Starhit.

Солидное наследство завещала юмористке ее давняя подруга Наталья Магола, которая скоропостижно скончалась в возрасте 50 лет. Согласно ее воле, Степаненко получит две квартиры в Сочи, место для автомобиля и предметы искусства. Стоимость унаследованной собственности составила десятки миллионов рублей: квартиры расположены рядом с портом и престижными торговыми комплексами.

Претендентами на наследство оказались три человека, в том числе и выдающийся архитектор Миодраг Цвийич, известный своими проектами в сфере гостиничного бизнеса.

С этим решением оказались не согласны родственники покойной. В суд обратились сестра и мать Натальи Маголы.

«Они требуют признать недействительным завещание от 28 февраля 2020 года, составленного Магола Натальей Ярославовной в пользу трех лиц, в том числе, Елены Григорьевны Степаненко, и применить последствия его недействительности», - сказано в иске.

Женщины утверждают, что в момент составления завещания Наталья Магола не могла здраво мыслить из-за состояния здоровья.

«Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга», - утверждают родственники.

Ближайшее заседание по делу состоится 18 апреля. Его будет рассматривать Хамовнический суд Москвы.

Ранее Степаненко шокировало сообщение о рождении дочери у бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна. Она даже отказалась общаться с журналистами.

Суд Недвижимость Елена Степаненко
29 марта 2024, 11:08
Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию
РИА «Новости»
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Певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию. День рождения артистка будет отмечать в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас в Минюсте изучают деятельность артистки: ее публичные высказывания и источники финансирования. После сбора необходимых данных министерство должно будет принять решение в течение 10 дней.

В случае подтверждения статуса иностранного агента решение должны объявить в пятницу, 12 апреля: обновления в списке иноагентов обычно публикуют именно в этот день недели.

Адвокат Александр Добровинский в комментарии для «360» рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом. Он подчеркнул, что изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.

Алла Пугачева Иноагенты

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