17 декабря 2023, 20:59

Мало платят. Дочь Иосифа Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

Pxhere
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Модель Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, призналась, что подрабатывает в службе такси. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Девушка сообщила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок супруга, который может ее обеспечить. Даная, которая трудится по графику семь/ноль, пожаловалась, что в такси мало платят.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч - мало, хочешь 150. 150 зарабатываешь - тебе мало, хочешь больше», - заключила Пригожина.

Ранее девушка рассказала, что решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. После рождения ребенка у Данаи сформировался втянутый рубец и складки, что доставляет ей сильный дискомфорт и мешает спортивным нагрузкам.

В октябре дочь продюсера перенесла микроинсульт. К причинам Даная отнесла стрессы и последствия аварии шестилетней давности.

Такси Иосиф Пригожин
17 декабря 2023, 03:25
Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
РИА «Новости»
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Российский актер Рузиль Минекаев, сыгравший в сериале «Слово пацана» роль Адидаса-младшего, опроверг сообщения о своей смерти. В Telegram-канале актер разместил короткое видео, на котором подтверждает, что жив и «пьет чай в Москве».

Ранее в СМИ появилась информация, что сыгравший Адидаса-младшего Минекаев умер в больнице. Актер назвал эту новость фейком. На видео Минекаев отметил, что жив и здоров.

«Если что, я не умер», - подчеркнул актер.

Рузиль Минекаев родился в Татарстане в 1999 году. На его счету работа в кино и на телевидении. Актер снимался в картинах «Уличное правосудие», «Подслушано в Рыбинске», «Напарники», «Смычок».

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев назвал хайпом сообщения СМИ о подростковых преступлениях, якобы совершенных под влиянием этого проекта. Съемочная группа готова подать в суд на некоторые средства массовой информации.

Сериалы Актеры
17 декабря 2023, 02:20
Умер актер из сериалов «Клиника», «Декстер» и «Офис» Джек Аксельрод
Freepik
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Американский актер Бродвея, кино, сериалов и «мыльных опер» Джек Аскельрод скончался, не дожив два месяца до своего 94-летия. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Актерская карьера Аскельрода началась с фильма «Бананы» Вуди Аллена в 1971 году. Всего в фильмографии актера 90 картин. Аскельрод играл роли в сериалах «Династия», «Клиника» и «Офис», «Декстер» и «Рэй Донован», а также в «Трансформерах» и «Одиноком рейнджере».

По данным издания, актер умер от естественных причин, ему было 93 года.

Из жизни ушел первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс. Музыканту было 77 лет, причины смерти не сообщили. Берджесс также играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices.

Голливуд Актеры
16 декабря 2023, 20:51
Скончался первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Freepik
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Первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс скончался на 78-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в социальных сетях.

«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», - написали музыканты.

Издание TMZ сообщило, что Берджесс играл с AC/DC недолго, вместе они записали свой первый альбом. Позднее музыкант играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices. В 1988 году коллектив включили в австралийский зал славы ARIA.

Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд, который пришел на смену Берджессу, недавно решил подать вещи коллектива , чтобы спасти свою подругу от рака груди. Он заявил, что на деньги можно купить все, но не время.

Музыка
16 декабря 2023, 20:35
Депардье отказался от ордена Почетного легиона
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Французский актер Жерар Депардье намерен передать свой орден Почетного легиона «в распоряжение» министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак. Об этом сообщили адвокаты артиста, их процитировало AFP.

Адвокаты Депардье заявили, что публичные высказывания министра культуры могут быть «еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности». Правозащитники усомнились, что в обязанности главы ведомства входит публичное линчевание медийной личности, которому подвергся Жерар Депардье.

Накануне министр культуры Абдюль-Малак в интервью заявила , что совет ордена Почетного легиона «начнет административную процедуру», чтобы решить, лишать Депардье награды временно или отозвать навсегда. Орден Почетного легиона могут отозвать, если действия награжденного противоречат чести либо наносят ущерб Франции.

Награды Франция Актеры

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