Мало платят. Дочь Иосифа Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

Девушка сообщила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок супруга, который может ее обеспечить. Даная, которая трудится по графику семь/ноль, пожаловалась, что в такси мало платят.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч - мало, хочешь 150. 150 зарабатываешь - тебе мало, хочешь больше», - заключила Пригожина.

Ранее девушка рассказала, что решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. После рождения ребенка у Данаи сформировался втянутый рубец и складки, что доставляет ей сильный дискомфорт и мешает спортивным нагрузкам.

В октябре дочь продюсера перенесла микроинсульт. К причинам Даная отнесла стрессы и последствия аварии шестилетней давности.