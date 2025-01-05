Малиновская задолжала оплату за коммуналку

По информации источника, исковое требование к Малиновской выставил «Мосэнергосбыт», он пытается найти телеведущую с 2020 года из-за долга в 125 тысяч рублей долга за коммунальные услуги и жилплощадь.

Последний судебный приказ Малиновской пришел 20 июня этого года, однако она не живет по указанному адресу уже длительное время. У телеведущей нет жилья, официального имущества и денег на счетах.

В 2024 года Малиновская съездила в Луганскую и Донецкую народные республики , чтобы поздравить российских военных с 23 февраля. Она признавалась, что визит в Донбасс разделил ее жизнь на до и после, а также охарактеризовала ситуацию словами «ад на земле».