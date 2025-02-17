17 февраля 2025, 03:54

«Маленький засранец». Юлия Снигирь рассказала о конфликте с Юрой Борисовым

РИА «Новости»
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Актриса Юлия Снигирь поделилась неприятной историей, которая произошла у нее с коллегой Юрой Борисовым во время кастинга на фильм «Мастер и Маргарита». О ней она рассказала Светлане Бондарчук в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света».

У кинозвезды свои счеты с Борисовым из-за конфликта. Когда он пробовался на главную роль в фильме режиссера Михаила Локшина, то нетактично намекнул на разницу в возрасте со Снигирь, которой тогда досталась роль Маргариты.

Актриса назвала его «сволочью». Она вспомнила, как они встретились накануне проб и Борисов заявил, что неужели «Мастер и Маргарита вне возраста».

«И я смотрю на него и думаю: „Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?“ Он имел в виду, что он младше меня», - сказала артистка.

По ее словам, она уже тогда понимала, что роль Мастера отдадут Евгению Цыганову, поэтому и ходила на пробы. Борисов же в этой экранизации озвучил кота Бегемота.

Когда речь зашла о фильме «Анора», Снигирь отметила, что американский режиссер смог погрузить зрителей в историю взаимоотношений двух людей, но для нее в картине «было многовато секса и наркотиков». Актриса добавила, что Юра отлично сыграл, но не согласна с тем, что на нем держится весь фильм.

Британская кинопремия БАФТА ранее досталась американцу Кирану Калкину, а не Борисову.

Наркотики Кино Фильмы Секс Актеры Юра Борисов
17 февраля 2025, 03:04
Дочь Заворотнюк устроила отцу сцену ревности из-за другой женщины
РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев исполнил со своей давней партнершей Наоми Ланг номер в память о жене Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака. В постановке участвовала шестилетняя дочь актрисы. После шоу девочка показала свою ревность к отцу перед журналистами, сообщил aif.ru.

Младшая дочь Заворотнюк дебютировала в номере отца. В начале своего выступления фигурист пронес ребенка на руках и посадил рядом с оркестром. А в конце номера вернулся за ней.

После шоу в разговоре с журналистами Чернышов отметил, что всегда помнит о Заворотнюк.

«Эту связь до сих пор чувствую. Нас с Настей свело фигурное катание. У нас есть замечательный пример - наша мамочка. Так что нам есть на кого равняться, мы об этом всегда помним»», - заявил он.

Когда Петр начал рассказывать о Наоми Ланг, которая помогла поставить номер в память о жене, его шестилетняя дочь начала сильно возмущаться. В порыве ревности она заявила отцу: «Нет, Наоми - не наша семья. Наша семья - это бабушка, ты и я».

Петр тут же стал успокаивать дочь словами о том, что «Наоми была в стороне, осталась в стороне, а мы с тобой - вместе».

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет в мае 2024 года. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Чернышов после смерти супруги с головой ушел в работу и растит дочь один, в октябре ей исполнилось шесть лет.

Девочка давно просит отца разрешить ей тренироваться на катке, но тот не разрешает, отодвигая спортивную карьеру дочери.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что для ребенка у нее уже подготовлены коньки.

Фигурное катание Дети Анастасия Заворотнюк Женщины Умерла Анастасия Заворотнюк
17 февраля 2025, 00:38
Умерла актриса из сериала «Анна Герман» Нина Белослудцева
Freepik
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В Севастополе умерла актриса театра имени Луначарского Нина Белослудцева.  Жизнь артистки, известной по роли в сериале «Анна Герман. Тайна белого ангела», оборвалась из-за тяжелой болезни, сообщили в Telegram-канале театра.

Белослудцева пришла в труппу театра в октябре 1961 года как актриса вспомогательного состава, параллельно она училась в ГИТИСе. В 1963 году артистка стала постоянным участником Севастопольского театра, где прослужила более 60 лет.

«Для нее наш театр стал первым и единственным на всю жизнь. Для него она навсегда останется блистательной и неповторимой», - отметили в некрологе.

На счету Белослудцевой более 150 ролей. На Международном театральном фестивале «Херсонесские игры-92» ее наградили премией «За лучшую женскую роль».

Также актриса снималась в кино. Зрители запомнили Белослудцеву по ролям в фильмах «Прощение», «Фиктивный брак» и сериалах «Под градом пуль», «Анна Герман. Тайна белого ангела» и другим.

Сериалы Кино Севастополь Театры
17 февраля 2025, 00:36
Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первенца
РИА «Новости»
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Наследника певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав на сына от первого брака, так как он не участвовал в его воспитании. Об этом рассказала «Аргументам и фактам» его бывшая жена Анжелика Бирюкова.

Супруги мирно развелись в 2017 году, а в 2021 году женщина лишила бывшего родительских прав. Иск быстро удовлетворили, так как Костюк ничего против него не имел и жалоб не подавал.

«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение. И сейчас бывший муж не поддерживает связь с сыном», - рассказала Бирюкова.

При этом добавила, что ее сын общается с братом. Костюк был женат дважды. Второй супругой стала дочь бывшего члена совета директоров Руссобанка Александра Мермана Габриелла, но и с ней он развелся.

По словам Бирюковой, братья находятся на связи друг с другом и видятся по мере загруженности. Проблемы взрослых на них не отражаются.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева получает за выступление до четырех миллионов рублей.

Наследника певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав на сына от первого брака, так как он не участвовал в его воспитании. Об этом рассказала « Аргументам и фактам» его бывшая жена Анжелика Бирюкова.

Дети Семья Музыка Громкие разводы Шоу-бизнес
16 февраля 2025, 22:17
Юра Борисов не получил премию БАФТА за роль в «Аноре»
РИА «Новости»
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Российский актер Юра Борисов не получил британскую кинопремию БАФТА. Она досталась американцу Кирану Калкину, сообщила газета The Guardian.

Борисов претендовал на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер.

Однако кинолента, в которой помимо Борисова, сыграли актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова взяла приз БАФТА за лучший актерский состав.

Ранее американская киноакадемия, присуждающая премию «Оскар», номинировала Борисова за роль второго плана в «Аноре». Всего у фильма шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. До этого российский артист боролся за премию «Золотой глобус».

По мнению певца Димы Билана , Борисов смог добиться ошеломляющего успеха и популярности из-за своей особой энергии.

Фильмы Актеры BAFTA Юра Борисов

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