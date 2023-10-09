Максим Галкин раскрыл место хранения своих капиталов
Покинувший Россию юморист Максим Галкин* признался, что отправился в эмиграцию без заработанного капитала. Об этом он написал в комментариях к своему посту в Instagram** о ситуации в перешедшем на военное положение Израиле.
Так он ответил одной из подписчиц, которая упрекнула его в том, что он отказался от родной страны, чтобы не потерять свою недвижимость и счета в иностранных банках. Юморист объяснил всю ошибочность подобных слухов.
«Недвижимость и счета в банках остались в России», - написал Галкин*.
Но поверили в такую откровенность не все.
Ранее юморист заявил, что вместе с супругой принял решение не уезжать из Израиля после атаки боевиков ХАМАС. Он подчеркнул, что в трудные и горестные дни для принявшей его страны он не станет пользоваться возможностью улететь в безопасное место.
Галкин* отметил, что если бы у него появился шанс, то он мог вступить в Армию обороны Израиля, но так как оснований для такого шага у него нет, то он станет помогать сдачей крови для раненых.
*Максим Галкин - признан в России иностранным агентом.
**Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.