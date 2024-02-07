Максим Галкин раскритиковал художественный музей в Мельбурне
Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии — Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии - Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».
Комик Максим Галкин* презентовал в своем Instagram** юмористическую видеоэкскурсию по Национальной галерее Виктории, которая расположена в Мельбурне.
Юмористу не понравилось сочетание предметов классического искусства с современным. В том числе - неоновая надпись, которая соседствует со старинными полотнами.
«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», - отметил Галкин*.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что шутки Галкина* стали плоскими , а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья.
«Яркий пример - Галкин*. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», - отметил бывший спортсмен.
Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России **Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.