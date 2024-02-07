07 февраля 2024, 22:57

Максим Галкин раскритиковал художественный музей в Мельбурне

РИА «Новости»
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Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии — Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии - Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Комик Максим Галкин* презентовал в своем Instagram** юмористическую видеоэкскурсию по Национальной галерее Виктории, которая расположена в Мельбурне.

Юмористу не понравилось сочетание предметов классического искусства с современным. В том числе - неоновая надпись, которая соседствует со старинными полотнами.

«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», - отметил Галкин*.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что шутки Галкина* стали плоскими , а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья.

«Яркий пример - Галкин*. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», - отметил бывший спортсмен.

Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России **Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Австралия Музеи Максим Галкин Иноагенты
07 февраля 2024, 12:32
Издевательство от Киркорова. Валуев — об извинении певца после «голой» вечеринки
Телеканал «360»
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Шоу-бизнес — отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку, не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Зашли не в ту дверь Он вспомнил о видео, на котором российский певец Филипп Киркоров произносит речь с извинениями. Валуев отметил, что с точки зрения смысловой нагрузки артист вроде бы сказал все правильно. Но подача оставила желать лучшего.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций было послано для нас, на мой взгляд как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», - предположил депутат.

Он заверил, что все гости вечеринки совершенно точно собрались на подобное мероприятие не в то время. Причем они искренне не понимают, в чем именно проблема.

«Когда у них слетели контракты и концерты, вот тогда они почувствовали, что реакция на их счет была негативной», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Валуева, государство не может попускать такие вещи, особенно во время проведения СВО. И одновременно с этим есть люди, которые живут в отрыве от реальности и показывают подобные вечеринки всему миру, осознанно снимая происходящее на камеру.

Свои правила «„Голая“ вечеринка пришлась не ко времени. Те, кто приходил туда, искренне считали, что это очередной вечер, где есть определенные правила. Основная масса людей была во что-то одета. Вот они в соцсетях фотографировались, кто-то был по пояс одет. Такая богемная тусовка замутилась», - сказал он.

Звезды пришли на «голую» вечеринку по приглашению телеведущей Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие стало поводом для селебрити пообщаться в кругу себе подобных. Поэтому, как считает Валуев, вряд ли они осознавали, за что им потом может «прилететь».

Он отметил, что после вечеринки Анастасия Ивлеева подверглась буллингу. При этом депутат удивился тому, как люди забывают о морали и могут пожелать человеку смерти.

«Мы в своих эмоциях иногда забываем о морали <…> Там люди и смерти желают, разве так можно?» - удивился Валуев.

Он рассказал о правиле, которому старается придерживаться. По его мнению, не стоит сожалеть о содеянном, оглядываясь назад. При принятии ситуации можно исправить все ошибки. Никто не идеален, резюмировал Валуев.

Шоу-бизнес - отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку , не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Филипп Киркоров Соцсети Патриотизм
07 февраля 2024, 05:10
Стали известны соседки Блиновской по камере в СИЗО
РИА «Новости»
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Сокамерницами блогера Елены Блиновской в московском СИЗО стали две женщины-ученые. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки - доктор наук и кандидат наук», - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, все женщины попали в места лишения свободы впервые. Часто соседей по камере подбирают так, чтобы у сокамерников не было конфликтов, пояснил собеседник агентства.

Блиновскую отправили в СИЗО-6 из-за нарушений правил домашнего ареста. В камере «королева марафонов» впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Ранее блогер пребывала в карантинной камере на 20 человек.

Адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям» , что Блиновской отказали в свиданиях с супругом. Также блогеру запретили звонить родственникам.

Женщины Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
07 февраля 2024, 00:45
Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова
Freepik
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Скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

Актриса сыграла роли в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В театре Сафронову назвали мастером своего дела.

«За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», - говорится в некрологе.

Сериалы Кино Театры Актеры
06 февраля 2024, 10:28
Бориса Акунина заочно арестовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму, сообщили суды общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца», - сообщила пресс-служба.

Срок ареста начнут отсчитывать с момента экстрадиции или задержания. Борис Акунин* стал фигурантом уголовного дела по двум статьям - 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Писателя внесли в реестр причастных к террористической или экстремистской деятельности , признали иноагентом и объявили в международный розыск. Издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг , а в сотрудничавшим с ним издательском доме «Захаров» прошли обыски. Борис Акунин* в разговоре с пранкерами отказался осуждать атаки украинской армии на регионы России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело Суд Аресты Борис Акунин Иноагенты Писатели

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