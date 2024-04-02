Максим Галкин проговорился о жильцах замка в деревне Грязь
Шоумен Максим Галкин*, вместе с семьей проживающий в Израиле, проговорился о новых жильцах замка в деревне Грязь в Подмосковье. В соцсети он разместил ролик, в котором похвастался урожаем.
Юморист отметил, что на участке рядом с его домом растет много фруктов, в том числе цитрусовых. Между делом он упомянул концерт в Ашкелоне. Галкин* похвастался, что у него «сменился репертуар» на приусадебном участке.
«Раньше мы выращивали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Но все растет, кстати, в Подмосковье, есть кому это съесть», - заявил артист.
Замок Галкина* в деревне Грязь предложили изъять по новому закону о конфискации имущества у иноагентов. Продать дворец пока не получилось. Юристы заявили, что для изъятия замка нет оснований. Новый «закон о негодяях» не применим к Галкину и его супруге Алле Пугачевой.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.