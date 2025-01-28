Макаревич объяснил, почему отказался спонсировать ВСУ

«Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но… Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация», - объяснил он.

Макаревич* заявил, что вопреки призывам уехавшей из России оппозиции не помогает ВСУ. Музыкант поддержал мирных граждан, но с февраля 2022 года ни разу не съездил на Украину.

Он сообщил также, что практически ничего не оставил в России и не стремится на родину. Большая часть друзей Макаревича* разъехались по другим странам, а проекты закрылись.

Музыкант уехал в Израиль в конце 2021 года. В России Макаревич* дважды привлекался к административной ответственности. Замоскворецкий суд пришел к выводу, что он вел политическую деятельность в интересах Украины.

* Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.