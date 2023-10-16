Мадонна завернулась в украинский флаг на своем концерте
Американская певица Мадонна завернулась в украинский флаг на своем концерте, который состоялся в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Исполнительница сделала такой жест в ходе исполнения песни Don’t Cry For Me Argentina. Также на концерте Мадонна прокомментировала конфликт между Израилем и Палестиной. Она отметила, что все люди страдают, наблюдая за происходящем сейчас в странах.
«У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе», - сказала певица.
Мадонна стала не первой звездой, высказавшейся на тему ситуации на Ближнем Востоке. До этого американский певец Джастин Бибер выложил в своих социальных сетях пост с надписью «Молюсь за Израиль». Правда, изначально на прикрепленной фотографии был изображен разрушенный сектор Газа. Позже фото было убрано, а надпись осталась на однотонном фоне.