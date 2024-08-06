Мадонна снялась голой в объятиях мужчины и показала кадры из постели

На кадрах звезда позировала с распущенными волосами, которые прикрыли ее обнаженную грудь. Свою шею звезда украсила массивными цепочками и колье. На одном из снимков сзади ее обнял темнокожий парень с несколькими татуировками. Половина его лица скрылась за плечом исполнительницы. Пара находилась в кровати.

Это уже не первый раз, когда Мадонна удивляет фанатов откровенными снимками. Артистка любит эпатировать публику и часто выбирает нестандартные наряды. Она неоднократно появлялась на публике в одежде с глубоким декольте и мини-юбках.

Ранее на Мадонну подали в суд за слишком откровенное шоу. На одном из концертов звезда запретила использовать кондиционеры и попросила зрителей раздеться.

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