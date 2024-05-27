27 мая 2024, 20:23

Мадонна рассталась с 30-летним возлюбленным

Global Look Press
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Романтические отношения певицы Мадонны с боксером Джошем Поппером закончились. О расставании сообщила газета The Sun.

Инсайдер уточнил, что 65-летняя певица и 30-летний спортсмен практически перестали видеться во время гастрольного тура Мадонны Celebration, который закончился в мае этого года.

По его словам, Мадонна и Джош не встречались месяцами, так как у певицы был сумасшедший график.

«Все просто выдохлось», - подчеркнул собеседник The Sun.

Он отметил, что пара не ссорилась, им удалось сохранить дружеские отношения.

«На данный момент их отношения не кажутся возможными, они остыли, но остаются друзьями», - заключил он.

Ранее появились слухи о проблемах в семье гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли. Спортсменка показала фотографию без обручального кольца, спровоцировав домыслы о разводе.

Музыка Шоу-бизнес
27 мая 2024, 18:32
Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей
Global Look Press
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У певца и композитора Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, на музыканте висят пять задолженностей. В общей сложности Николаеву нужно выплатить налоговой службе 119 тысяч рублей.

Журналисты уточнили, что артист зарегистрировал товарный знак - «Третье сентября». Теперь он может заниматься продажей продукции или предоставлять разные услуги. В частности, у певца появилась возможность под собственным брендом создать интернет-сервис для скачивания цифровой музыки, видеостудию или запустить телеканал.

Недавно супруга Николаева Юлия Проскурякова сообщила в соцсетях о смерти любимого питомца по кличке Зоя. Животное скончалось от онкологического заболевания.

Долги Налоги Шоу-бизнес
27 мая 2024, 17:31
Появились подробности побега в США рэпера Vacio
Freepik
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Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, уехал в Соединенные Штаты через Армению благодаря «третьим лицам». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, музыкант планировал отслужить в армии, но после недельной военной подготовки понял, что не выдержит в войсках. Тогда он решил покинуть Россию.

Журналисты уточнили, что артист воспользовался помощью «третьих лиц» и уехал в Армению, а оттуда - в США.

По словам Васильева, он хочет посвятить свою жизнь музыке, поэтому переехал, а также намерен отказаться от российского паспорта.

На Родине Vacio задолжал лейблу Rocket Records, с которым он расторг договор в одностороннем порядке. Представители компании не согласны с поступком музыканта.

Рэпер прославился после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявился туда в одном носке, который он надел на свои гениталии.

США Армия Шоу-бизнес
27 мая 2024, 17:11
«До последнего держалась». Супруга Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Global Look Press
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У певца Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой умерла собака породы шпиц по кличке Зоя. О горе в семье сообщила супруга артиста в своем Instagram*.

«Сегодня утром умерла наша любимая собака Зоя! Наша добрая, интеллигентная, ласковая и терпеливая! Она была очень красивой и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она еще прожила бы», - написала она.

Проскурякова добавила, что питомцу было 14 лет и 8 месяцев.

«У нее еще была катаракта, она ослепла, ну и метастазы пошли. Она до последнего держалась, только вот вчера слегла и совсем не кушала. Я уже почувствовала, что она умирает», - поделилась супруга Николаева.

Поклонники выразили соболезнования звездной чете и пожелали набраться терпения.

«Держитесь, ребята!», «Плачу вместе с вами», «Жалко очень собачку, у нас тоже шпиц», - написали пользователи в комментариях.

Ранее в аэропорту Шереметьево в самолете обнаружили мертвого мопса. Лайнер прилетел из Якутска.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Животные Николаев Шоу-бизнес
27 мая 2024, 15:26
«Меня украли». Светикова рассказала о встрече с серийным маньяком
Global Look Press
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Певица и актриса Светлана Светикова в юности пережила встречу с серийным маньяком. Об этом выпускница «Фабрики звезд» рассказала в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее YouTube-канале.

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли», - поделилась она.

Артистка пояснила, что села в такси. Спустя какое-то время поняла, что водитель едет в другом направлении. Заподозрив неладное, Светикова начала разговаривать с таксистом, осознавая, что находится в большой опасности.

Подробности своего похищения певица не стала раскрывать, но уточнила, что мужчина был серийным маньяком. По ее словам, он уже отбыл срок заключения, а сейчас его уже нет в живых.

«Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 [лет] мне было», - подчеркнула она.

Артистка отметила, что именно благодаря беседе ей удалось остаться живой. Она смогла завоевать доверие злоумышленника и он ее отпустил.

Ранее житель Санкт-Петербурга, угрожая молотком, похитил девушку. Предположительно, он пошел на это преступление из-за ревности.

Актеры Шоу-бизнес

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