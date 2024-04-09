Лже-адвокат обманул Волочкову на полмиллиона рублей

Волочкова рассказала, что юрист сам связался с ней и предложил помощь в сделке. В его профессионализме балерина не усомнилась и сразу же оформила доверенность на его имя. Она передала аферисту деньги за уже по сути решенный вопрос с компанией «Городской курорт Астрахань».

Позже мужчина исчез с деньгами. Танцовщица потеряла 450 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, Волочкова немедленно обратилась в полицию. Оказалось, что мужчина давно лишился лицензии на оказание юридических услуг, однако продолжал зарабатывать себе на жизнь, работая нелегально.

«Эти деньги он мне, естественно, не отдал. Скрывался. Его потом правоохранительные органы нашли в Астрахани, привезли (в Москву), у нас была с ним очная ставка в следственном комитете», - добавила танцовщица.

Ранее стало известно, что Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Просьба наследницы вызвала у балерины стресс.