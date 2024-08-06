«Люди страшнее». Водонаева рассказала о появившихся после инсульта видениях

«Кое-что начинаешь видеть, это не страшно, люди страшнее. То, что ты видишь, тебе никогда не причинит вреда», - поделилась телеведущая.

Подробности этой истории она предпочла оставить в секрете, поскольку боится, что ее посчитают сумасшедшей. При этом Водонаева уточнила, что, попав в реанимацию с первым инсультом, почувствовала приближение смерти. По ее словам, она увидела себя со стороны и наблюдала, как врачи везут ее на каталке.

«Ты в шоке, и у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей», - пояснила блогер.

Водонаеву впервые разбил инсульт в апреле 2021 года. Спустя пару месяцев в Петербурге ей стало плохо и она упала в обморок в отеле. Как оказалось, случился второй инсульт.