«Люди пошли ва-банк». Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией

«То, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой - страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», - отметил режиссер.

По словам Михалкова, это подвиг не только Крыма и России, но и отдельных конкретных людей, которые не боялись рисковать. Затем артист уточнил, что имеет ввиду в том числе президента Владимира Путина.

Михалков прибыл в Крым несколько дней назад на открытие отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Накануне, 16 марта, он принял участие в голосовании на избирательном участке в Симферополе.