13 мая 2024, 17:20

«Люди отказываются жрать это». Поплавская выгнала Киркорова и Ревву из телеэфира

Global Look Press
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Актриса Яна Поплавская остро отреагировала на шоу «Звезды» на НТВ с участием певца Филиппа Киркорова и комика Александра Реввы. После критики артистки в своем Telegram-канале из эфира пропал очередной выпуск программы.

«Когда я смотрю новости, расследования, информационные программы НТВ, я отношусь с уважением к журналистам. Но когда на том же канале я вижу такое, меня просто воротит, тошнит, я хочу навсегда сломать кнопку этого канала на пульте телевизора», - отметила она.

Поплавская пояснила, что отказала журналистам НТВ комментировать свое отношение к шоу «Звезды».

«Я не хочу и не буду в эфире канала, который собрал в своем эфире короля пернатых, пирожка-предателя Донбасса и певицы-любительницы показать трусы», - заявила она.

Актриса призналась, что ей жалко журналистов, которые вынуждены работать в одном эфире с обозначенными ею артистами. Поплавская призвала сотрудников телеканала высказать претензии руководству.

Она добавила, что невыход одного выпуска еще не говорит о том, что ее публичную критику услышали. Артистка считает, что нужно время.

«Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение, что наверху поймут, что люди отказываются жрать это», - указала она.

До этого Поплавская жестко высказалась о возвращении телеведущего Ивана Урганта на экран в главной роли в фильме «Во сне ты горько плакал». Она заявила, что шоумен после начала СВО сбежал в Израиль.

Филипп Киркоров Актеры Телевидение Шоу-бизнес
13 мая 2024, 19:02
«Постепенно спускается на дно». Продюсер обнародовал заработок Макаревича за границей
Global Look Press
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Музыкант и лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживая за рубежом, зарабатывает не больше 400 тысяч рублей за один концерт. Такую сумму продюсер Сергей Дворцов назвал в беседе с изданием «Страсти».

«Я могу сказать, что на сегодняшний день он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени я могу быть уверен на 100%», - заявил продюсер.

По его словам, по сравнению с гонорарами, которые музыкант получал в России, сейчас его заработок сложно назвать достойным лидера группы «Машина времени».

«В России он зарабатывал достаточно неплохие гонорары. Там, я могу быть уверен, что за одно его выступление максимум ему могут заплатить 300-400 тысяч рублей», - отметил Дворцов.

Ранее в Таганском районном суде Москвы признали Макаревича* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Музыканту назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Концерты Музыка Зарплаты Иноагенты Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:59
Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей
РИА «Новости»
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Певец Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей. Об этом он сказал в эфире шоу Павла Воли на ТНТ.

Жена певца, артистка Юлия Ковальчук, подарила ему двух наследниц. Старшую дочь зовут Амелия, а младшую - Алисия.

Во время шоу Чумаков признался, что волнуется из-за мыслей о том, что девочки рано или поздно начнут встречаться с молодыми людьми.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», - ответил Чумаков на вопрос о том, что ему не нравится в отцовстве.

После этого он с улыбкой заметил, что его тесть, возможно, тоже испытывал к нему не самые теплые чувства.

В ответ ведущий программы, комедийный актер Илья Соболев, поспешил успокоить Чумакова, пошутив, что не все молодые люди похожи на него.

Ранее у шоумена Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын , которому уже 15 лет. В 2021 году актер поздравил его с днем рождения в прямом эфире.

Семья Музыка Актеры Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:43
Серябкину сравнили с Бритни Спирс после танцев на камеру в полуголом виде
Global Look Press
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Певица Ольга Серябкина станцевала перед камерой смартфона в полупрозрачной юбке и белом лифе. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram*.

«Когда похудела к лету, а его все еще нет», - подписала артистка видео.

На кадрах певица исполняет зажигательные танцы в белом откровенном наряде и красных туфлях. Поклонники сразу же заметили сходство Серябкиной с ее американской коллегой, которая также любит танцевать в доме перед камерой и выкладывать кадры в Сеть.

«Напомнила мне сейчас Бритни Спирс», Это Бритни Спирс 2?», «Что-то на бритниспирском», «Бритни по-русски», - отметили в комментариях под постом певицы пользователи.

Ранее Серябкина в беседе с телеведущей Анфисой Чеховой рассказала о своем детстве. В частности, артистка вспомнила, как разочаровала отца.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:34
«Дралась с мамой за тарелку карбонары». Гагарина рассказала, как набрала 30 килограммов
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина значительно набирала вес во время двух своих беременностей. Каждый раз она поправлялась на 30 килограммов, рассказала артистка в интервью Надежде Стрелец.

Певица призналась, что не могла себя контролировать и переедала из-за гормонов. Буквально сразу же после обеда ей хотелось есть еще, она заказывала по несколько порций. Аппетит артистки очень впечатлял ее первого мужа и маму.

«Я плакала - и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонары, жирную, огромную - и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку, говорила официанту „нет-нет-нет“, а я фактически с ней дралась», - поделилась она.

После родов ей приходилось сбрасывать набранный вес. Певица уточнила, что конкретного рецепта для похудения нет.

«Естественно, это сокращение порций, спорт. Никакой волшебной таблетки нет. Я следила за едой», - заявила Гагарина.

Артистка также рассказала, что продюсер Константин Меладзе перестал с ней работать из-за певицы Веры Брежневой. Об окончании профессиональных отношений ей сообщил сам музыкант.

Еда Беременность Музыка Интервью Шоу-бизнес

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