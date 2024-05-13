«Люди отказываются жрать это». Поплавская выгнала Киркорова и Ревву из телеэфира

«Когда я смотрю новости, расследования, информационные программы НТВ, я отношусь с уважением к журналистам. Но когда на том же канале я вижу такое, меня просто воротит, тошнит, я хочу навсегда сломать кнопку этого канала на пульте телевизора», - отметила она.

Поплавская пояснила, что отказала журналистам НТВ комментировать свое отношение к шоу «Звезды».

«Я не хочу и не буду в эфире канала, который собрал в своем эфире короля пернатых, пирожка-предателя Донбасса и певицы-любительницы показать трусы», - заявила она.

Актриса призналась, что ей жалко журналистов, которые вынуждены работать в одном эфире с обозначенными ею артистами. Поплавская призвала сотрудников телеканала высказать претензии руководству.

Она добавила, что невыход одного выпуска еще не говорит о том, что ее публичную критику услышали. Артистка считает, что нужно время.

«Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение, что наверху поймут, что люди отказываются жрать это», - указала она.

До этого Поплавская жестко высказалась о возвращении телеведущего Ивана Урганта на экран в главной роли в фильме «Во сне ты горько плакал». Она заявила, что шоумен после начала СВО сбежал в Израиль.