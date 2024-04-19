19 апреля 2024, 21:28

Любовь Успенская вызвала скорую из-за болей в области сердца

РИА «Новости»
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Любовь Успенская обратилась за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

Певица почувствовала боли в области сердца и вызвала скорую. Медики приехали на Мосфильмовскую и оказали 70-летней артистке необходимую помощь. Врачи скорой рассматривают вопрос о ее госпитализации.

Помощник Успенской Константин в беседе с «360» опроверг информацию и заявил, что у певицы все хорошо.

«Ей абсолютно не плохо, она на прямом эфире на шоу „Голос“. Это не к ней скорая приезжала, это фейковая информация», - заявил собеседник издания.

Скорая помощь Шоу Голос Врачи Любовь Успенская
19 апреля 2024, 19:56
«Маск купил три трека». Продюсер — о мировой славе OTYKEN
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Красноярскую группу OTYKEN знают далеко за пределами России, а на Родине коллектив только начинает набирать популярность после совместного трека с рэпером Xzibit. Продюсер Андрей Медонос в беседе с «360» рассказал о достижениях музыкантов.

Кто такие OTYKEN «На сцене семь девчонок и один парень. Все ровно, как в „Тихих зорях“, специально подобрал так психологически. Таежные, деревенские все», - уточнил Медонос.

По словам собеседника, продюсеры Xzibita сами проявили инициативу записать совместный трек с OTYKEN, так как за рубежом коллектив хорошо знают.

«На нас подписано в Instagram* пол-Голливуда - Шварценеггер, Джонсон Скала и другие», - сказал Медонос.

К группе давно проявляют интерес звезды «Нами давно интересуются, это следствие неизбежности. До Xzibita государственный балет национальный Америки у нас восемь треков купил. Причем тут Xzibit вообще. Грэмми в прошлом году. Мы зашли в двадцатку по популярности в Америке, продержались на 18 месте месяц. Илон Маск лично у нас три трека купил для лунного кодекса», - пояснил продюсер.

При этом в России музыканты менее известны, несмотря на то, что перед Новым годом правительство РФ летало в Дубай на конференцию ООН и брало OTYKEN с собой.

Медонос считает, что в России группа не популярна, потому что в нашей стране шансон на 80% и матершинный рэп, а этника не в тренде.

«Америка, Канада, Япония крутит треки OTYKEN на своем телевидении, а Россия - нет», - сказал он.

Зовут в Америку, но OTYKEN ни разу не приехали «Нас приглашают даже в шоу талантов американское, в Голливуд, Лос-Анджелес. У нас есть проекты с кинокомпанией Hollywood, причем очень, очень громогласные, но также есть подписка о неразглашении», - заявил он.

Медонос рассказал, что сейчас записали саунд-трек для японской киностудии. Все музыкальное сопровождение к историческому художественному фильму для Каннов будет от группы OTYKEN.

Собеседник «360» добавил, что в Москве пару раз были с коллективом, клубы битком сразу набивались. В ближайшее время OTYKEN выступят на ВДНХ, предположительно, 5–6 июня.

Xzibita предложил сибирякам сделать ремикс на песню Belief , вышедшую в декабре 2023 года. Он высоко оценил работу коллектива, оставив положительный отзыв у себя в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 19:03
Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям
РИА «Новости»
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Живущая в США актриса Мария Машкова, дочь знаменитого режиссера московского театра Табакова Владимира Машкова, в день своего рождения написала трогательное послание своим родителям. Она выложила его в соцсетях.

«Мама! Папа! Вы для меня как звезды рока! Я так благодарна, что именно вы мои родители! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга в тот момент, когда меня пригласили на этот мир!» - поделилась актриса.

Машкова также пожелала всем родителям рожать детей в любви.

Известная по роли в сериале «Не родись красивой», актриса состоит в браке с пианистом и сценаристом Александром Слободяником и воспитывает с ним двух дочерей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию.

Актриса уже давно проживает в Соединенных Штатах со своей семьей, хотя раньше посещала Россию для работы в кино. Однако карьера ее мужа успешно развивается за рубежом, что и стало одной из причин их окончательного переезда. Машкова получила гражданство США 10 ноября.

Ранее стало известно, что дочь американского актера Тома Круза отказалась от общения с отцом. Она даже не стала приглашать его на 18-летие.

Кино Актеры
19 апреля 2024, 18:17
«Такое ему по плечу». Телекритик назвал подходящие для Урганта шоу
РИА «Новости»
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Телекритик Александр Горбунов назвал подходящие для телеведущего Ивана Урганта шоу. Свои варианты он пересилил в беседе с порталом News.ru.

Критик уверен, что Ургант, известный своим юмористическим талантом, мог бы успешно модерировать такие шоу, как «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и даже музыкальный проект «Голос». По словам Горбунова, ведущий чувствует себя как рыба в воде в развлекательном и музыкальном жанрах благодаря своему опыту работы на телеканале MTV.

«Он гениально себя демонстрирует в образе развлекательных проектов. Может быть, музыкальный проект наподобие „Голоса“. Его любовь в музыке ощущалась в проекте „Вечерний Ургант“. Либо проект а-ля „Привет, Андрей“, который музыкальный и позитивный. Такое ему по плечу», - сказал телекритик.

Горбунов также предложил идею тревел-шоу, в котором Ургант мог бы путешествовать по городам России, знакомя зрителей с интересными местами и людьми. Он уверен, что такая программа могла бы стать успешной благодаря опыту телеведущего в аналогичных проектах, например, совместным программам с журналистом Владимиром Познером.

Ранее Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти уже осенью.

Иван Ургант Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 18:10
Орбакайте могут привлечь к ответственности за пение под фонограмму
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте рискует получить административное наказание за исполнение песен под фонограмму. Таким мнением поделился с изданием «Провинция.ру» глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что получил ответ из Госдумы по поводу инициативы, сообщать зрителям об использовании артистами фонограммы.

«Госдума приравняла „пение под фанеру“ к нарушению прав потребителя. Артистов, которые выступают не вживую и не предупреждают об этом зрителей, будут штрафовать», - уточнил Бородин.

Он пояснил, что деятели культуры будут заранее предупреждать поклонников о концертах под фонограмму - до покупки билетов.

Активист напомнил, что предлагал депутатам установить нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не поет вживую. В случае первого нарушения организаторы получат штраф, при повторном - лишатся права на деятельность.

«Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», - пообещал Бородин.

Он указал на певицу Кристину Орбакайте, которая упала на сцене в БКЗ «Октябрьский», но музыка не остановилась.

«Мы рассматриваем возможность обратиться к правоохранительным органам с целью привлечения Кристины Орбакайте к административной ответственности. Данный инцидент может быть квалифицирован как четкое административное правонарушение», - уточнил Бородин журналистам.

Ранее жители США возмутились завышенной ценой билетов на концерт Орбакайте в Нью-Йорке. Им предложили заплатить за выступление певицы от 350 до 450 долларов.

Госдума РФ Концерты Шоу-бизнес

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