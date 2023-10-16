Любовь Успенская поделилась секретом молодости и красоты

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Певица Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты. В беседе с «Газетой.ru» , она отметила, что он заключается в правильном питании и полном отсутствии алкогольных напитков.

Успенская рассказала, что каждое утро она начинает с двух стаканов теплой воды. После этого исполнительница занимается йогой или просто прогуливается. Но главный секрет молодости и красоты заключается в правильном питании и отсутствии спиртного.

«Самое главное - это правильное питание и полный отказ от алкоголя», - сказала Успенская.

Она также отметила, что не исключает иногда походы к косметологу. Кроме того, певице повезло с генетикой.

«Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное - быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», - поделилась Успенская.

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