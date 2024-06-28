28 июня 2024, 16:18

«Любит свое тело». Анджелина Джоли достигла экстремальной худобы

Global Look Press
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Голливудская актриса Анджелина Джоли весит меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров. При этом артистка довольна своей фигурой, сообщил источник из ее окружения журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Джоли все понимает про свою излишнюю худобу, но не планирует набирать массу, так как довольна своим телом. Инсайдер отметил, что актриса, надевая откровенные наряды, всегда готова к критике и осуждению общественности.

«Энджи любит свое тело и то, как она выглядит, и ей нравится выставлять это напоказ», - заявил собеседник издания.

Он уточнил, что вес Джоли составляет примерно 44 килограмма.

Недавно Джоли и ее 15-летняя дочка побывали на премьере мюзикла Reefer Madness The Musical в Лос-Анджелесе. Обе оделись в одинаковом стиле, выбрав брючные черные костюмы.

Диеты Актеры Анджелина Джоли
28 июня 2024, 16:09
«Романтик». Ольга Орлова снялась обнаженной в ванной
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

В одном из городов певица вместе с мужем заселилась в роскошный отель. В кадре звезда сидит обнаженной в ванной, наполненной водой и пеной. Она повернулась спиной к камере и смотрит в большое панорамное окно с видом на море и скалы.

«Романтик», - подписала она фотографию.

Ранее обнаженное фото из ванной опубликовала актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» сделала пикантный снимок во время отдыха в отеле на Бали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Путешествия Шоу-бизнес
28 июня 2024, 15:52
Пугачеву захотели отправить на лечение в Белоруссию
Global Look Press
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Певице Алле Пугачевой требуется лечение в Белоруссии. Таким мнением поделился шоумен Стас Барецкий с журналистами NEWS.ru.

«Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно», - сказал он.

Барецкий пояснил, что на Кипре знойная погода и духота. Такой климат негативно отражается на здоровье Примадонны, поэтому ей плохо.

«Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», - подчеркнул он.

По словам шоумена, Пугачева осталась без денег и здоровья, но ей могут помочь в Белоруссии. Он напомнил, что президент страны Александр Лукашенко никогда плохо не отзывался о Примадонне.

Ранее источник из окружения Пугачевой рассказал, что артистка на Кипре практически не выходит из дома. Он пояснил, что из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить жару.

Болезни Алла Пугачева Шоу-бизнес
28 июня 2024, 15:10
Тамару Эйдельман заподозрили в реабилитации нацизма
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Правоохранители возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка, педагога и блогера Тамары Эйдельман*. Основанием стало ее видео в интернете, сообщила прокуратура Москвы.

Она опубликовала в своем блоге на видеохостинге видео , в котором увидели оскорбление памяти защитников Отечества, неуважение ко дню воинской славы и одной из памятных дат в России. Столичная прокуратура провела проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 354.1 УК России «Реабилитация нацизма».

Эйдельман* объявили иноагентом в сентябре 2022 года. Спустя полтора года Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал ее на 50 тысяч рублей за отсутствие подписи об этом статусе в интернет-публикациях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Блогеры История Иноагенты
28 июня 2024, 14:14
Суд зарегистрировал иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову
Global Look Press
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Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Успенской Л.З. к Киркорову Ф.Б. о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда», - сообщили в пресс-службе.

Защита Успенской указала, что порочащие сведения содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер». Видео носит название «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!» Иск приняли к производству. По делу готовится судебное разбирательство.

Конфликт между артистами возник после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Киркоров заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».

Тогда король поп-эстрады подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская Москва Шоу-бизнес

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