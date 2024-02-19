«Любимые, какие фото!» Стриженова восхитилась проживающими в США внуками

Наследница актрисы обнародовала черно-белый снимок, на котором ее муж держит на руках подросших сыновей, а она целует его в щеку. Стриженова растрогалась, когда увидела его в соцсетях.

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)!» - написала она.

Стриженова добавила, что на снимке не хватает только ее старшего внука Петровича. Она также призналась, что не стала бы давать своей дочери советы по воспитанию сыновей, так как вместе с мужем растила девочек. По словам актрисы, «мальчики - это другая планета».

Старшая дочь Стриженовой живет вместе с мужем и детьми в США. Младшая наследница звездной пары Александра тоже недавно вышла замуж.

Ранее внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Неделю назад в больницу с тем же диагнозом попал и сын модельера Вячеслава Зайцева Егор.