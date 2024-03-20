Лысая и топлес. Звезда «Универа» показала экстравагантные фото

В октябре прошлого года Наталья Рудова заявила, что не планирует развивать музыкальную карьеру. Человек должен заниматься те, чем он должен заниматься, в чем он действительно хорош, сказала актриса.

Это черно-белые фотографии. На одной из них Рудова представлена в профиль и с обнаженной грудью. Звезда «Универа» в широких джинсах позирует, прикрывая грудь руками.

Актриса подписала фотосессию одним словом «Dune» с сердечком, тоже черным. Поклонники оценили креативность и артистизм Рудовой.