Ляйсан Утяшева уехала из России

«Всем привет, дорогие друзья! У меня уже весна, мы ворвались в съемки „Выжить в…“. Где - пока секрет, но что-то я вам показывать буду», - заинтриговала подписчиков Утяшева.

Это третий сезон проекта, который Утяшева ведет вместе со своим супругом. Знаменитая спортсменка не раскрыла, где именно будут проходить съемки, но показала несколько образов для шоу.

На съемках второго сезона певица Юлия Паршута устроила драку с участницей народной команды Кристиной Орловой во время очередного испытания. Ведущему пришлось изменить правила игры.