Ляйсан Утяшева получила от дочери на день рождения «самый большой сквиш в мире»

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На опубликованном Утяшевой видео видно, что торжество прошло в домашней обстановке с семьей.

«Праздник дома - это лучшее, что можно придумать!» - написала именинница.

На кадрах девятилетняя дочь комика Павла Воли и гимнастки вручала маме презент. Девочка своими руками сделала поделку в морской тематике. Родители сразу же назвали ее «самым лучшим подарком» и «самым большим сквишем в мире».

Дочь также для всей семьи сыграла на рояле. Затем к поздравлением подключился старший сын именинницы, спев с сестрой Happy Birthday.

Комик Павел Воля посвятил супруге Ляйсан Утяшевой трогательный пост в день ее рождения. Артист назвал возлюбленную доброй и самой красивой женщиной на Земле.

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