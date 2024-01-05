«Ля ты крыса». Косторная нагрубила дизайнеру, которая обвинила ее в неоплате костюмов

Куклычева показала в соцсетях пакет, на котором была надпись «Ля ты крыса».

«Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов», - заявила дизайнер.

Ранее Куклычева отказалась шить костюмы для Косторной. По словам дизайнера, фигуристка не оплатила свои наряды для выступлений и не вернула их. Куклычева опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с Косторной, где попросила спортсменку оплатить костюмы и вернуть некоторые из них. Косторная на просьбу не ответила.