Льва Рубинштейна подключили к ИВЛ

Телеведущая Анфиса Чехова рассталась со своим возлюбленным из США. Подробностями о личной жизни звезда поделилась на шоу «Злые языки» на Rutube.

В последние годы Чехова рассказывала поклонникам, что встречается с американцем. По этой причине знаменитость часто пропадала за рубежом. Личность таинственного возлюбленного звезда не раскрывала, однако поклонники имели представление о его внешности. В сеть просочились кадры с телефоном Чеховой, на заставке которого было видно седовласого мужчину.

По неуточненным данным, отношения телеведущей с американцем длились три года. Однако в последнем интервью звезда призналась, что снова влюбилась.

«Да, я влюблена, мы вместе недолго. Мы встречаемся два месяца. Не могу сказать, как его зовут. Ему 55 лет, он не из шоу-бизнеса. С сыном я его еще не познакомила», - заявила знаменитость.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как поссорилась с актером Дмитрием Нагиевым. Артист обиделся после ее резкого высказывания о нем, а позже стал отпускать шутки насчет лишних килограммов ведущей.