12 января 2024, 10:27

Льва Рубинштейна подключили к ИВЛ

РИА «Новости»
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Поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Врачи оценивают состояние 76-летнего поэта как крайне тяжелое. Рубинштейн находится в коме. Медики подключили его к ИВЛ, отметило издание.

Поэта сбила машина на улице Образцова в Москве в понедельник, 8 января.

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После пострадавший приземлился на асфальт.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным Telegram-канала Shot , у поэта диагностировали множественные переломы по всему телу, в том числе зафиксировали скопление воздуха в черепе и сильную гематому мозга. Лечение затруднено из-за того, что у Рубинштейна имеется хроническое заболевание легких.

В отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело.

Уголовное дело ДТП Врачи Машины
12 января 2024, 10:16
Отбывающий срок в колонии Ефремов выплатил долги и получил в наследство две квартиры
РИА «Новости»
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Две московские квартиры окончательно стали собственностью находящегося в колонии актера Михаила Ефремова. Он погасил все имущественные задолженности перед налоговой, сообщил Telegram-канал Shot.

Стоимость квартир составила 80 миллионов рублей. Они перешли Ефремову после смерти его дяди - концертмейстера Александра Покровского.

В начале декабря ФНС начислила отбывающему наказание актеру имущественную задолженность в размере 195 тысяч рублей. Ефремов погасил долг в первую неделю после праздников.

По информации Telegram-канала, бывший артист театра обещал оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.

На жилье претендовал родственник концертмейстера - Алексей Громов. Он много лет ухаживал за Александром Покровским , но в права наследования на недвижимость вступил Михаил Ефремов. Громов выразил опасения, что актер подселит в квартиру неизвестных людей.

Долги Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
12 января 2024, 05:26
Анфиса Чехова рассталась с американским женихом
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова рассталась со своим возлюбленным из США. Подробностями о личной жизни звезда поделилась на шоу «Злые языки» на Rutube.

В последние годы Чехова рассказывала поклонникам, что встречается с американцем. По этой причине знаменитость часто пропадала за рубежом. Личность таинственного возлюбленного звезда не раскрывала, однако поклонники имели представление о его внешности. В сеть просочились кадры с телефоном Чеховой, на заставке которого было видно седовласого мужчину.

По неуточненным данным, отношения телеведущей с американцем длились три года. Однако в последнем интервью звезда призналась, что снова влюбилась.

«Да, я влюблена, мы вместе недолго. Мы встречаемся два месяца. Не могу сказать, как его зовут. Ему 55 лет, он не из шоу-бизнеса. С сыном я его еще не познакомила», - заявила знаменитость.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как поссорилась с актером Дмитрием Нагиевым. Артист обиделся после ее резкого высказывания о нем, а позже стал отпускать шутки насчет лишних килограммов ведущей.

Отношения Актеры
12 января 2024, 05:05
Лариса Долина показала стройную фигуру на отдыхе на Мальдивах
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина на отдыхе на Мальдивах продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Фотографии 68-летняя артистка выложила в социальные сети, на них обратило внимание издание kp.ru.

На фотокарточке Долина позирует в черном купальнике, поверх которого накинута прозрачная леопардовая туника. На другом кадре певицу запечатлели в бассейне. Долина пояснила, что океан уже несколько дней штормит и они всей семьей плавают в бассейне. Но поплавать на рифах все же удалось, увидели много «красивой живности».

«Но самое экстремальное было то, что когда шли на лодке к рифам, рядом с нами проплыла акула, мы четко различили ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. В общем, день был насыщенным!» - поделилась Долина с подписчикам.

В комментариях под фото подписчики восхитились стройной фигурой певицы и красивыми фотографиями. Долина планирует провести на Мальдивах еще неделю.

Первые два дня певица не могла поверить, что наступил отпуск. Долина выразила надежду , что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год

Фото Отдых Туризм Семья Отпуск
12 января 2024, 04:46
Юрий Антонов предложил определить дресс-код для «голых» артистов
РИА «Новости»
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Российский певец и композитор Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» знаменитостей. Его слова привело издание «Абзац» в Telegram-канале.

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», - заявил он.

По словам вокалиста, знаменитости имеют право ходить куда захочется, но важно быть одетыми. При этом не стоит ущемлять людей за выбор того или иного костюма, потому что это «неправильный подход».

Шквал критики на некоторых российских артистов свалился после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор».

Среди гостей оказались вокалисты Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и многие другие. После скандального мероприятия поп-короля не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае, а Первый канал убрал номер исполнителя из шоу «Рождество с Григорием Лепсом».

Скандалы Филипп Киркоров

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